Гречка з овочами на сковороді: рецепт корисного гарніру

Гречка з овочами — це проста, корисна страва, яка чудово підійде для пісного або вегетаріанського обіду чи вечері. Подайте як гарнір або основну страву.

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
88 ккал
Овочі використовуйте будь-які: як свіжі, так і готову заморожену овочеву суміш.

Інгредієнти

крупа гречана
1 склянка
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
вода
2 склянки
часник сушений
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
вершкове масло
30 г
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Цибулю, моркву очистьте і помийте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — соломкою.

  2. У болгарського перцю видаліть плодоніжку, насіння та наріжте соломкою.

  3. Гречану крупу добре промийте.

  4. У пательні на середньому вогні розігрійте олію та вершкове масло, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості.

  5. Додайте перець болгарський, часник, паприку, перець чорний мелений, ще обсмажте 2-3 хвилини, потім гречану крупу, посоліть і залийте окропом.

  6. Накрийте кришкою і готуйте на повільному вогні 15-20 хвилин, поки вся рідина не випарується і гречка стане м’якою.

Поради:

  • Готову страву за бажанням можна посипати свіжою зеленню.

