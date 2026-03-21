Гречка з овочами на сковороді: рецепт корисного гарніру
Гречка з овочами — це проста, корисна страва, яка чудово підійде для пісного або вегетаріанського обіду чи вечері. Подайте як гарнір або основну страву.
Овочі використовуйте будь-які: як свіжі, так і готову заморожену овочеву суміш.
Інгредієнти
- крупа гречана
- 1 склянка
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- вода
- 2 склянки
- часник сушений
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- вершкове масло
- 30 г
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Цибулю, моркву очистьте і помийте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — соломкою.
У болгарського перцю видаліть плодоніжку, насіння та наріжте соломкою.
Гречану крупу добре промийте.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію та вершкове масло, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості.
Додайте перець болгарський, часник, паприку, перець чорний мелений, ще обсмажте 2-3 хвилини, потім гречану крупу, посоліть і залийте окропом.
Накрийте кришкою і готуйте на повільному вогні 15-20 хвилин, поки вся рідина не випарується і гречка стане м’якою.
Поради:
Готову страву за бажанням можна посипати свіжою зеленню.