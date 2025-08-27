Грецька мусака: рецепт класичної страви з баклажанами

Грецька мусака / © Credits

Традиційно мусаку готують у великій формі, нарізають порційними шматочками, як лазанью. Її готують не лише у Греції, різновиди цієї страви можна знайти у Болгарії, Туреччині, на Балканах. Але саме грецька версія вважається класичною та підкорює серця поєднанням простоти та багатого смаку. Як все правильно зробити, щоб ви мали смачну та ароматну страву, розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти

Основа

Фарш (традиційно яловичий чи телячий, але можна взяти й курячий) 500 г

Цибуля 130 г

Баклажани 400 г

Олія 50 г

Помідорне пюре 300 г

Томатна паста 2 ч. л

Часник 3 зубчики

Сіль

Чорний перець

Прованські трави

Соус бешамель

Молоко 300 мл

Борошно 2 ст. л

Вершкове масло 30 г

Сіль

Перець

Мускатний горіх

Твердий сир 20 г

Моцарела 80 г

Приготування

Очистьте баклажани від шкірки та наріжте тонкими скибочками (приблизно 0,5 см). Покладіть у підсолену воду на 5 хв — так вони позбудуться гіркоти. Обсмажте на олії до золотистості з обох боків. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. У сковорідці розігрійте олію, додайте дрібно нарізану цибулю та часник, обсмажте близько 3 хв. Додайте фарш і готуйте 7–10 хв, розбийте грудочки. Влийте помідорне пюре, додайте томатну пасту та спеції. Тушкуйте ще 7–10 хв. У каструлі розтопіть вершкове масло, всипте борошно та перемішайте. Потроху вливайте молоко, постійно працюйте вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Додайте спеції та дрібку мускатного горіха. Варіть до легкого загустіння. Викладіть у форму для запікання шари: баклажани, м’ясна начинка та соус бешамель. Повторіть. Зверху посипте тертим твердим сиром і моцарелою. Відправте у духовку, розігріту до 200°C, на 20 хв.

Поради



Якщо хочете зробити мусаку менш калорійною, обсмажування баклажанів можна замінити запіканням у духовці з мінімальною кількістю олії.

М’ясо можна комбінувати, наприклад, яловичину з бараниною — так страва отримає виразніший смак.

Соус бешамель можна зробити дієтичнішим, якщо замінити частину молока нежирним.

У Греції мусаку подають на свята, родинні вечері та навіть у тавернах біля моря. Це символ домашнього затишку, який уособлює любов до життя і кулінарних традицій. А ще це чудовий приклад середземноморської кухні, яку лікарі вважають однією з найкорисніших у світі.

Грецька мусака — це ідеальне поєднання ніжних баклажанів, ароматного м’яса та вершкової ніжності соусу. Вона подарує атмосферу Середземномор’я навіть у холодний осінній вечір.