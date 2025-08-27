- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 2 хв
Грецька мусака: рецепт класичної страви з баклажанами
Мусака — справжня кулінарна візитівка Греції. Ця страва поєднує ніжність запечених баклажанів, соковитість м’яса та вершковий соус бешамель.
Традиційно мусаку готують у великій формі, нарізають порційними шматочками, як лазанью. Її готують не лише у Греції, різновиди цієї страви можна знайти у Болгарії, Туреччині, на Балканах. Але саме грецька версія вважається класичною та підкорює серця поєднанням простоти та багатого смаку. Як все правильно зробити, щоб ви мали смачну та ароматну страву, розповіли на сторінці mil_alexx_pp.
Інгредієнти
Основа
Фарш (традиційно яловичий чи телячий, але можна взяти й курячий) 500 г
Цибуля 130 г
Баклажани 400 г
Олія 50 г
Помідорне пюре 300 г
Томатна паста 2 ч. л
Часник 3 зубчики
Сіль
Чорний перець
Прованські трави
Соус бешамель
Молоко 300 мл
Борошно 2 ст. л
Вершкове масло 30 г
Сіль
Перець
Мускатний горіх
Твердий сир 20 г
Моцарела 80 г
Приготування
Очистьте баклажани від шкірки та наріжте тонкими скибочками (приблизно 0,5 см).
Покладіть у підсолену воду на 5 хв — так вони позбудуться гіркоти.
Обсмажте на олії до золотистості з обох боків.
Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
У сковорідці розігрійте олію, додайте дрібно нарізану цибулю та часник, обсмажте близько 3 хв.
Додайте фарш і готуйте 7–10 хв, розбийте грудочки.
Влийте помідорне пюре, додайте томатну пасту та спеції.
Тушкуйте ще 7–10 хв.
У каструлі розтопіть вершкове масло, всипте борошно та перемішайте.
Потроху вливайте молоко, постійно працюйте вінчиком, щоб не утворилися грудочки.
Додайте спеції та дрібку мускатного горіха. Варіть до легкого загустіння.
Викладіть у форму для запікання шари: баклажани, м’ясна начинка та соус бешамель. Повторіть.
Зверху посипте тертим твердим сиром і моцарелою.
Відправте у духовку, розігріту до 200°C, на 20 хв.
Поради
Якщо хочете зробити мусаку менш калорійною, обсмажування баклажанів можна замінити запіканням у духовці з мінімальною кількістю олії.
М’ясо можна комбінувати, наприклад, яловичину з бараниною — так страва отримає виразніший смак.
Соус бешамель можна зробити дієтичнішим, якщо замінити частину молока нежирним.
У Греції мусаку подають на свята, родинні вечері та навіть у тавернах біля моря. Це символ домашнього затишку, який уособлює любов до життя і кулінарних традицій. А ще це чудовий приклад середземноморської кухні, яку лікарі вважають однією з найкорисніших у світі.
Грецька мусака — це ідеальне поєднання ніжних баклажанів, ароматного м’яса та вершкової ніжності соусу. Вона подарує атмосферу Середземномор’я навіть у холодний осінній вечір.