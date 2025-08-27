ТСН у соціальних мережах

Рецепти
159
2 хв

Грецька мусака: рецепт класичної страви з баклажанами

Мусака — справжня кулінарна візитівка Греції. Ця страва поєднує ніжність запечених баклажанів, соковитість м’яса та вершковий соус бешамель.

Станіслава Бондаренко
Грецька мусака

Грецька мусака / © Credits

Традиційно мусаку готують у великій формі, нарізають порційними шматочками, як лазанью. Її готують не лише у Греції, різновиди цієї страви можна знайти у Болгарії, Туреччині, на Балканах. Але саме грецька версія вважається класичною та підкорює серця поєднанням простоти та багатого смаку. Як все правильно зробити, щоб ви мали смачну та ароматну страву, розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти

Основа

  • Фарш (традиційно яловичий чи телячий, але можна взяти й курячий) 500 г

  • Цибуля 130 г

  • Баклажани 400 г

  • Олія 50 г

  • Помідорне пюре 300 г

  • Томатна паста 2 ч. л

  • Часник 3 зубчики

  • Сіль

  • Чорний перець

  • Прованські трави

Соус бешамель

  • Молоко 300 мл

  • Борошно 2 ст. л

  • Вершкове масло 30 г

  • Сіль

  • Перець

  • Мускатний горіх

  • Твердий сир 20 г

  • Моцарела 80 г

Приготування

  1. Очистьте баклажани від шкірки та наріжте тонкими скибочками (приблизно 0,5 см).

  2. Покладіть у підсолену воду на 5 хв — так вони позбудуться гіркоти.

  3. Обсмажте на олії до золотистості з обох боків.

  4. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

  5. У сковорідці розігрійте олію, додайте дрібно нарізану цибулю та часник, обсмажте близько 3 хв.

  6. Додайте фарш і готуйте 7–10 хв, розбийте грудочки.

  7. Влийте помідорне пюре, додайте томатну пасту та спеції.

  8. Тушкуйте ще 7–10 хв.

  9. У каструлі розтопіть вершкове масло, всипте борошно та перемішайте.

  10. Потроху вливайте молоко, постійно працюйте вінчиком, щоб не утворилися грудочки.

  11. Додайте спеції та дрібку мускатного горіха. Варіть до легкого загустіння.

  12. Викладіть у форму для запікання шари: баклажани, м’ясна начинка та соус бешамель. Повторіть.

  13. Зверху посипте тертим твердим сиром і моцарелою.

  14. Відправте у духовку, розігріту до 200°C, на 20 хв.

Поради

  • Якщо хочете зробити мусаку менш калорійною, обсмажування баклажанів можна замінити запіканням у духовці з мінімальною кількістю олії.

  • М’ясо можна комбінувати, наприклад, яловичину з бараниною — так страва отримає виразніший смак.

  • Соус бешамель можна зробити дієтичнішим, якщо замінити частину молока нежирним.

У Греції мусаку подають на свята, родинні вечері та навіть у тавернах біля моря. Це символ домашнього затишку, який уособлює любов до життя і кулінарних традицій. А ще це чудовий приклад середземноморської кухні, яку лікарі вважають однією з найкорисніших у світі.

Грецька мусака — це ідеальне поєднання ніжних баклажанів, ароматного м’яса та вершкової ніжності соусу. Вона подарує атмосферу Середземномор’я навіть у холодний осінній вечір.

