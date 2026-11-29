Грецький салат із хрусткою фетою instagram.com_tablebymax / © Instagram

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Грецький салат — справжня класика, яка ніколи не набридає. Проте що, як трохи переосмислити знайомий рецепт і додати до нього щось особливе, наприклад, фету із золотистою хрусткою скоринкою, яка контрастує з ніжними овочами та кремовою заправкою на основі грецького йогурту.

Саме таку версію запропонували на сторінці TableByMax. Тут є все, що ми любимо у середземноморській кухні: свіжі овочі, ароматні трави, оливки, квасоля та пікантний сир.

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Інгредієнти

Для салату

Листя салату

Свіжий огірок

Помідори чері

Червона цибуля чи маринована червона цибуля

Біла квасоля

Оливки

Свіжа петрушка

Кріп або м’ята

Для хрусткої фети

Фета — 200 г

Борошно

Яйця — 1 шт.

Панірувальні сухарі

Кунжут

Орегано

Паприка

Чорний перець

Оливкова олія

Для заправки

Грецький йогурт

Оливкова олія

Сік половини лимона

Часник — 1 зубчик

Гірчиця

Мед

Орегано

Сіль

Чорний перець

Приготування

Наріжте фету великими кубиками. Кожен шматочок спочатку обваляйте у борошні, потім занурте у збите яйце, а після цього у суміші панірувальних сухарів, кунжуту, орегано, паприки та чорного перцю. Злегка збризніть оливковою олією. Викладіть сир в аерофритюрницю та готуйте за температури 180°C приблизно 8–10 хв, поки панірування не стане золотистим і хрустким. За бажанням фету можна обсмажити на сковороді до апетитної скоринки. Салат, огірок, помідори чері та червону цибулю наріжте бажаними шматочками. Білу квасолю промийте та злийте зайву рідину. Додайте оливки, подрібнену петрушку та кріп або м’яту. Усе перемішайте у великій салатниці. Змішайте грецький йогурт з оливковою олією, лимонним соком, подрібненим часником, гірчицею, медом та орегано. Приправте сіллю та перцем. Заправка має вийти ніжною, кремовою та з легкою цитрусовою кислинкою. Полийте овочі йогуртовою заправкою та обережно перемішайте. Безпосередньо перед подаванням викладіть зверху хрусткі шматочки фети. Завершіть композицію свіжою зеленню, чорним перцем, краплею оливкової олії та, за бажанням, лимонною цедрою.

Цей грецький салат — чудовий спосіб урізноманітнити звичне меню та додати трохи середземноморського настрою до повсякденного обіду чи вечері. Його головна родзинка — поєднання свіжих овочів, ніжної йогуртової заправки та гарячої фети у хрусткому паніруванні. Подавайте салат одразу після приготування сиру, поки фета ще тепла та апетитно хрумтить.

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