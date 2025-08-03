Грецький салат: класичний рецепт середземноморської страви

Грецький салат / © Credits

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Легкий, свіжий, барвистий — він ідеально підходить для літнього перекусу чи як гарнір до м’ясних і рибних страв. А головне, готується за лічені хвилини та потребує лише кілька базових інгредієнтів. Сьогодні розповідаємо вам про рецепт зі сторінки foodblog_kristi, а також, як приготувати класичний грецький салат, який принесе на вашу кухню аромат і смак сонячної Греції.

Інгредієнти

Для салату

Огірок 150 г

Помідор 150 г

Болгарський перець (будь-якого кольору) 150 г

Червона цибуля 50 г

Оливки без кісточок 50 г

Сир фета 100 г

Для заправки

Оливкова олія 2–3 ст. л

Сік лимона 1 ст. л

Сіль

Суміш італійських або прованських трав ½ ч. л

Приготування

Огірки, помідори та болгарський перець наріжте великими кубиками, а червону цибулю — тонкими напівкільцями. Оливки залиште цілими чи розріжте навпіл, якщо великі. У глибокій мисці змішайте нарізані овочі та оливки. У невеликій ємності змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і італійські трави. Добре збийте виделкою чи вінчиком до однорідності. Полийте овочі заправкою та акуратно перемішайте.

Зверху викладіть великі кубики сиру фета (не перемішуйте, щоб він зберіг форму). Подавайте одразу після приготування. салат найсмачніший свіжим. Можна прикрасити листям базиліку чи орегано.

Поради

Якщо хочете зробити салат поживнішим, додайте варене яйце чи трохи кіноа.

Замість лимонного соку можна використати винний оцет або бальзамік.

Не додавайте зелень у велику кількість, вона може «заглушити» автентичний смак салату.

Спробуйте приготувати грецький салат за цим рецептом і нехай кожен хрумкий шматочок нагадає вам про Середземномор’я, море та літо.