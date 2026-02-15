- Дата публікації
Грінки з яйцем і молоком на сковороді: рецепт для сніданку
Грінки з яйцем і молоком виручать, коли треба швидко приготувати що-небудь до чаю або кави.
Усього лише три інгредієнти, десять хвилин часу — і смачний сніданок із найпростіших продуктів готовий.
За бажанням грінки можна приготувати без цукру — солоні, доповнивши їх медом, варенням або джемом.
Інгредієнти
- батон
- 250 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко
- 150 мл
- цукор
- 2 ст. л.
- олія
- 30 г
- сіль
- щіпка
Наріжте батон на скибочки близько одного сантиметра.
У мисці з’єднайте яйце, молоко, сіль і збийте злегка вінчиком.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, кожну скибочку батона занурте з двох боків у яєчно-молочну суміш, викладіть на пательню та обсмажте з двох боків до золотистого кольору.
Гарячі грінки одразу посипте невеликою кількістю цукру.
Поради:
Для приготування грінок можна використовувати і вчорашній батон, багет або хліб.
Молоко використовуйте будь-якої жирності.