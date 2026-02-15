ТСН у соціальних мережах

Грінки з яйцем і молоком на сковороді: рецепт для сніданку

Грінки з яйцем і молоком виручать, коли треба швидко приготувати що-небудь до чаю або кави.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
243 ккал
Грінки з яйцем і молоком на сковороді

Грінки з яйцем і молоком на сковороді / © Credits

Усього лише три інгредієнти, десять хвилин часу — і смачний сніданок із найпростіших продуктів готовий.

За бажанням грінки можна приготувати без цукру — солоні, доповнивши їх медом, варенням або джемом.

Інгредієнти

батон
250 г
яйця курячі
2 шт.
молоко
150 мл
цукор
2 ст. л.
олія
30 г
сіль
щіпка

  1. Наріжте батон на скибочки близько одного сантиметра.

  2. У мисці з’єднайте яйце, молоко, сіль і збийте злегка вінчиком.

  3. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, кожну скибочку батона занурте з двох боків у яєчно-молочну суміш, викладіть на пательню та обсмажте з двох боків до золотистого кольору.

  4. Гарячі грінки одразу посипте невеликою кількістю цукру.

Поради:

  • Для приготування грінок можна використовувати і вчорашній батон, багет або хліб.

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

