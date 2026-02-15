Грінки з яйцем і молоком на сковороді: рецепт для сніданку

Після двох операцій на колінах Опра Вінфрі знайшла ідеальний спосіб підтримувати здоров’я та форму — піші прогулянки на свіжому повітрі. Це не просто тренування, а метафора життя, адже кожен крок нагадує про те, скільки ви вже пройшли.