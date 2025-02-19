Хрумка маринована цибуля: рецепт соковитої закуски

Маринована цибуля – це не просто доповнення до страв, а справжня кулінарна знахідка, яка додасть яскравого смаку та аромату будь-якому обіду чи вечері. Вона чудово пасує до м'ясних страв, шашлику, салатів тощо.
На сторінці innalafood розповіли про простий у приготуванні рецепт, який дозволить вам насолоджуватися цією пікантною закускою протягом тривалого часу.
Інгредієнти
- Цибуля
- 2-3 шт.
- Лимон
- 2-4 шматочки
- Зелень (петрушка, кріп або кінза – до вашого смаку)
- Вода
- 500 мл
- Цукор
- 1 ст. л
- Сіль
- 1/2 ч. л
- Оцет
- 3-4 ст. л
Приготування
- Для початку ретельно очистьте цибулю та наріжте її тонкими кільцями. Підготовлені кільця викладіть у банку, в якій будете маринувати. На цьому етапі додайте кілька гілочок зелені та шматочки лимона, які додадуть закусці свіжості та легкої цитрусової нотки.
- Щоб цибуля стала менш гострою та м'якшою, її потрібно обдати окропом. Для цього залийте нарізані кільця гарячою водою та залиште на кілька хвилин. Потім обережно злийте воду.
- У невеликій каструлі змішайте воду, цукор і сіль, додайте ароматні спеції та доведіть суміш до кипіння.
- Овочі та прянощі, які можна додати за бажанням (лавровий лист, перець горошком, гвоздику), зроблять смак маринованої цибулі ще більш насиченим і цікавим.
- Коли маринад готовий, акуратно залийте ним цибулю у банці.
- Додайте оцет, який забезпечить необхідну кислинку та збереже цибулю хрусткою. Закрийте банку кришкою та залиште стигнути до кімнатної температури, після чого поставте у холодильник.
Маринована цибуля буде готова вже через кілька годин, але для максимально насиченого смаку краще залишити її у холодильнику на ніч. Зберігається така закуска доволі довго – протягом кількох тижнів у холодильнику.
Цей простий, але дуже ефектний рецепт дозволить вам завжди мати під рукою смачне доповнення до улюблених страв.
Смачного!
Читайте також:
- Маринована червона цибуля: простий рецепт смачної страви
- Цибулево-часникова приправа: рецепт розумного використання рослинного лушпиння
- Маринована цибуля з оливками: рецепт смачного додатку до мʼяса