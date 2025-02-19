Хрумка маринована цибуля: рецепт соковитої закуски

Маринована цибуля – це не просто доповнення до страв, а справжня кулінарна знахідка, яка додасть яскравого смаку та аромату будь-якому обіду чи вечері. Вона чудово пасує до м'ясних страв, шашлику, салатів тощо.

На сторінці innalafood розповіли про простий у приготуванні рецепт, який дозволить вам насолоджуватися цією пікантною закускою протягом тривалого часу.

Інгредієнти Цибуля 2-3 шт. Лимон 2-4 шматочки Зелень (петрушка, кріп або кінза – до вашого смаку) Вода 500 мл Цукор 1 ст. л Сіль 1/2 ч. л Оцет 3-4 ст. л

Приготування

Для початку ретельно очистьте цибулю та наріжте її тонкими кільцями. Підготовлені кільця викладіть у банку, в якій будете маринувати. На цьому етапі додайте кілька гілочок зелені та шматочки лимона, які додадуть закусці свіжості та легкої цитрусової нотки. Щоб цибуля стала менш гострою та м'якшою, її потрібно обдати окропом. Для цього залийте нарізані кільця гарячою водою та залиште на кілька хвилин. Потім обережно злийте воду. У невеликій каструлі змішайте воду, цукор і сіль, додайте ароматні спеції та доведіть суміш до кипіння. Овочі та прянощі, які можна додати за бажанням (лавровий лист, перець горошком, гвоздику), зроблять смак маринованої цибулі ще більш насиченим і цікавим. Коли маринад готовий, акуратно залийте ним цибулю у банці. Додайте оцет, який забезпечить необхідну кислинку та збереже цибулю хрусткою. Закрийте банку кришкою та залиште стигнути до кімнатної температури, після чого поставте у холодильник.

Маринована цибуля буде готова вже через кілька годин, але для максимально насиченого смаку краще залишити її у холодильнику на ніч. Зберігається така закуска доволі довго – протягом кількох тижнів у холодильнику.

Цей простий, але дуже ефектний рецепт дозволить вам завжди мати під рукою смачне доповнення до улюблених страв.

Смачного!

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