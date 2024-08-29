Хрумкі баклажани в паніруванні: рецепт смачної закуски

Для страви вибирайте невеликі баклажани.
Наріжте їх у формі віяла та пробланшуйте в киплячій воді. Для панірування використовуйте яйця і панірувальні сухарі. Баклажани виходять гарними і з хрумкою золотавою скоринкою.
Інгредієнти
- баклажан
- 3 шт.
- яйце куряче
- 3 шт.
- молоко
- 1 ст. л.
- крохмаль
- 1 ст. л.
- паприка солодка мелена
- 1 ч. л.
- часник сушений
- 1 ч. л.
- сухарі панірувальні
- 130 г
- сіль
- олія
- Баклажани помийте та очистьте. Розріжте вздовж на дві-три частини. Кожну частину знову розріжте на смужки, але не до кінця. Закип'ятіть воду, посоліть і відваріть від моменту закипання 1-2 хвилини. Перекладіть до друшляка, щоб стекла рідина.
- Для кляру: змішайте яйця з молоком, крохмалем, паприкою, часником. Додайте сіль і збийте віничком.
- Баклажани занурте в яєчну суміш та обваляйте в панірувальних сухарях з двох боків.
- Обсмажте на гарячій сковороді з олією на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.
Поради:
- Смажте баклажани у великій кількості олії.
- Нарізати баклажани можна і кружальцями.
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