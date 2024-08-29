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Хрумкі баклажани в паніруванні: рецепт смачної закуски

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
156 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
86
Час на прочитання
1 хв
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Хрумкі баклажани в паніруванні: рецепт смачної закуски

Хрумкі баклажани в паніруванні / Фото: Credits

Для страви вибирайте невеликі баклажани.

Наріжте їх у формі віяла та пробланшуйте в киплячій воді. Для панірування використовуйте яйця і панірувальні сухарі. Баклажани виходять гарними і з хрумкою золотавою скоринкою.

Інгредієнти

баклажан
3 шт.
яйце куряче
3 шт.
молоко
1 ст. л.
крохмаль
1 ст. л.
паприка солодка мелена
1 ч. л.
часник сушений
1 ч. л.
сухарі панірувальні
130 г
сіль
олія
  1. Баклажани помийте та очистьте. Розріжте вздовж на дві-три частини. Кожну частину знову розріжте на смужки, але не до кінця. Закип'ятіть воду, посоліть і відваріть від моменту закипання 1-2 хвилини. Перекладіть до друшляка, щоб стекла рідина.
  2. Для кляру: змішайте яйця з молоком, крохмалем, паприкою, часником. Додайте сіль і збийте віничком.
  3. Баклажани занурте в яєчну суміш та обваляйте в панірувальних сухарях з двох боків.
  4. Обсмажте на гарячій сковороді з олією на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.

Поради:

  • Смажте баклажани у великій кількості олії.
  • Нарізати баклажани можна і кружальцями.

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