Хрумкі баклажани в паніруванні: рецепт смачної закуски

Наріжте їх у формі віяла та пробланшуйте в киплячій воді. Для панірування використовуйте яйця і панірувальні сухарі. Баклажани виходять гарними і з хрумкою золотавою скоринкою.

Інгредієнти баклажан 3 шт. яйце куряче 3 шт. молоко 1 ст. л. крохмаль 1 ст. л. паприка солодка мелена 1 ч. л. часник сушений 1 ч. л. сухарі панірувальні 130 г сіль олія

Баклажани помийте та очистьте. Розріжте вздовж на дві-три частини. Кожну частину знову розріжте на смужки, але не до кінця. Закип'ятіть воду, посоліть і відваріть від моменту закипання 1-2 хвилини. Перекладіть до друшляка, щоб стекла рідина. Для кляру: змішайте яйця з молоком, крохмалем, паприкою, часником. Додайте сіль і збийте віничком. Баклажани занурте в яєчну суміш та обваляйте в панірувальних сухарях з двох боків. Обсмажте на гарячій сковороді з олією на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.

Поради:

Смажте баклажани у великій кількості олії.

Нарізати баклажани можна і кружальцями.

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