Хрумкі картопляні кульки з куркою та сиром: рецепт цікавої закуски

Ці хрумкі кульки – ідеальна закуска для вечірніх посиденьок та сімейних зустрічей. Рецепт поєднує ніжність відвареної картоплі з соковитістю курячої грудки, кремовістю сиру та хрусткою скоринкою.

На сторінці dieteticaesthetic розповіли, як приготувати картопляні кульки – закуску, рецепт якої ідеально підходить для тих, хто хоче здивувати своїх гостей оригінальною, поживною закускою, яку легко приготувати.

Інгредієнти Картопля 2 шт. Куряча грудка 1 шт. Зелена цибуля Сир моцарела Сіль Перець Спеції до смаку Кукурудзяний крохмаль 1 ст. л Панірувальні сухарі 1 склянка Яйця 2 шт.

Приготування

У великій мисці ретельно перемішайте всі основні інгредієнти – відварену та очищену картоплю, подрібнену курячу грудку, нарізану зелену цибулю, сир, сіль, перець, спеції, кукурудзяний крохмаль та панірувальні сухарі. Підготуйте дві окремі посудини: в одну додайте панірувальні сухарі, а в іншу – розбийте два яйця. За допомогою ложки чи руками сформуйте кульки середнього розміру з курячо- картопляної суміші. Після цього обваляйте кожну кульку спочатку в яйцях, а потім у панірувальних сухарях. Перед смаженням поставте сформовані кульки у холодильник на 15 хв. Нагрійте пательню з невеликою кількістю рослинної олії. Обсмажуйте кожну кульку по 4 хв з кожного боку чи до досягнення золотисто-коричневого кольору та хрусткості.

Поради:

Під час смаження рекомендується змочувати руки водою, щоб запобігти прилипанню кульок та забезпечити рівномірне обсмаження.

Простота приготування та приємний смак роблять цю страву чудовим вибором для тих, хто прагне експериментувати на кухні та дивувати близьких оригінальними рецептами.

Насолоджуйтеся кожним шматочком і відкривайте для себе нові кулінарні горизонти, адже справжня закуска – це не лише їжа, а й мистецтво, яке приносить задоволення.

Смачного!

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