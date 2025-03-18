Хрумкі картопляні кульки з сиром: рецепт смачної закуски

Смачна та хрумка картопляна закуска стане чудовим доповненням до столу, адже поєднання ніжного картопляного пюре з тягучим сиром нікого не залишить байдужим.

Завдяки паніруванню кульки мають апетитну хрустку скоринку, а всередині прихований ніжний сюрприз. Страва легко готується та стане чудовим варіантом для вечірніх посиденьок або фуршетного столу. Про рецепт цієї хрумкої закуски розповіли на сторінці foodblog_kristi.

Інгредієнти Картопля 800 г Сіль Перець Паприка Сушений часник Борошно 100 г Сир 120 г Рослинна олія Яйце 1 шт. Панірувальні сухарі 80 г

Приготування

Картоплю відварити до готовності, злити воду та розім’яти товкачем у пюре. Дати масі повністю охолонути. Додати сіль, спеції та поступово всипати просіяне борошно, ретельно перемішати. Тісто виходить липким, тому перед формуванням кульок йому варто дати постояти 15 хв. Сир нарізати маленькими кубиками. Із невеликих шматочків від картопляної маси, сформувати коржики, покласти у центр шматочок сиру та зліпити акуратні кульки. Яйце збити виделкою. Кожну кульку обкачати спочатку в яйці, потім у панірувальних сухарях, щоб утворилася щільна оболонка. У каструлю налити достатню кількість олії, добре розігріти. Опускати картопляні кульки у гарячу олію та смажити до появи рівномірної золотистої скоринки. Важливо не пересмажувати, щоб сир не почав витікати. Готові кульки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію, а потім подати до столу разом із соусом.

Ця закуска підходить як для сімейної вечері, так і для святкового частування. Хрусткі ззовні, ніжні всередині – картопляні кульки неодмінно сподобаються всім гостям.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати ідеальне картопляне пюре.

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