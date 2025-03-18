Хрумкі картопляні кульки з сиром: рецепт смачної закуски

Смачна та хрумка картопляна закуска стане чудовим доповненням до столу, адже поєднання ніжного картопляного пюре з тягучим сиром нікого не залишить байдужим.
Завдяки паніруванню кульки мають апетитну хрустку скоринку, а всередині прихований ніжний сюрприз. Страва легко готується та стане чудовим варіантом для вечірніх посиденьок або фуршетного столу. Про рецепт цієї хрумкої закуски розповіли на сторінці foodblog_kristi.
Інгредієнти
- Картопля
- 800 г
- Сіль
- Перець
- Паприка
- Сушений часник
- Борошно
- 100 г
- Сир
- 120 г
- Рослинна олія
- Яйце
- 1 шт.
- Панірувальні сухарі
- 80 г
Приготування
- Картоплю відварити до готовності, злити воду та розім’яти товкачем у пюре. Дати масі повністю охолонути.
- Додати сіль, спеції та поступово всипати просіяне борошно, ретельно перемішати. Тісто виходить липким, тому перед формуванням кульок йому варто дати постояти 15 хв.
- Сир нарізати маленькими кубиками.
- Із невеликих шматочків від картопляної маси, сформувати коржики, покласти у центр шматочок сиру та зліпити акуратні кульки.
- Яйце збити виделкою. Кожну кульку обкачати спочатку в яйці, потім у панірувальних сухарях, щоб утворилася щільна оболонка.
- У каструлю налити достатню кількість олії, добре розігріти. Опускати картопляні кульки у гарячу олію та смажити до появи рівномірної золотистої скоринки. Важливо не пересмажувати, щоб сир не почав витікати.
- Готові кульки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію, а потім подати до столу разом із соусом.
Ця закуска підходить як для сімейної вечері, так і для святкового частування. Хрусткі ззовні, ніжні всередині – картопляні кульки неодмінно сподобаються всім гостям.
Смачного!
Ми також писали про те, як приготувати ідеальне картопляне пюре.
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