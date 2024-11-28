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Хрумкі кошики з малиновим кремом: рецепт ароматної випічки

Хрумкі кошики з малиновим кремом: рецепт ароматної випічки

Кошики з малиновим кремом / Фото: Credits

Випічка завжди додає затишку будь-якому дню, а коли йдеться про поєднання ніжного листкового тіста, кремового наповнення та соковитих ягід, результат просто не може розчарувати. 

Спробуйте приготувати вишукані кошики з малиновим кремом за рецептом, яким поділилися на сторінці joyfulhomecooking. Цей десерт стане ідеальним вибором як для сімейного чаювання, так і для святкового столу.

Інгредієнти

Для тіста:

  • Листкове тісто 1 лист 
  • Яйце 1 шт.

Для малинового варення:

  • Малина 1 склянка 
  • Цукор 1/2 склянки
  • Лимонний сік 1 ст. л

Для заварного крему:

  • Молоко 2 склянки 
  • Цукор 1/2 склянки
  • Кукурудзяний крохмаль 3 ст. л
  • Сіль
  • Яєчні жовтки 4 шт.
  • Несолоне вершкове масло 2 ст. л
  • Ароматизатор на вибір: ваніль 1/2 стручка, ванільний екстракт 1 ч. л, декілька шкірок цитрусових

Для начинки та оздоблення:

  • Свіжа малина
  • Цукрова пудра

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 190°C.
  2. Розкатайте листкове тісто і виріжте з нього кільця за допомогою кондитерської форми.
  3. З половини кілець виріжте менший отвір, щоб утворилися рамочки та накладіть їх на цілі нерозрізані кільця. Легенько притисніть.
  4. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом і змастіть яєчним розчином для золотистої скоринки.
  5. Випікайте приблизно 20 хвилин, доки тісто не стане пухким і рум’яним. Готову випічку остудіть.
  6. У каструлі змішайте малину та цукор, подрібніть ягоди за допомогою товкача для картоплі.
  7. Додайте лимонний сік і доведіть масу до кипіння, помішуйте, щоб уникнути пригорання.
  8. Зніміть піну, що утворилася зверху та варіть на повільному вогні до загустіння (приблизно 15–20 хвилин).
  9. Варення остудіть.
  10. У середній каструлі змішайте яєчні жовтки, цукор, кукурудзяний крохмаль, сіль і молоко.
  11. Варіть на слабкому вогні, безперервно помішуючи, поки крем не загусне до консистенції пудингу.
  12. Зніміть каструлю з вогню, додайте вершкове масло та обраний ароматизатор, збийте до однорідності.
  13. Дайте крему охолонути до кімнатної температури.
  14. Кошики з тіста наповніть малиновим варенням, а зверху викладіть заварний крем.
  15. Прикрасьте свіжою малиною та посипте цукровою пудрою для ніжності та елегантності.

Поради:

  • Якщо у вас є час, приготуйте листкове тісто самостійно – це зробить кошики ніжнішими.
  • Усі компоненти – від тіста до крему – повинні бути повністю охолодженими перед збиранням, щоб готові кошики не втратили форму.
  • Заварний крем можна ароматизувати не лише ваніллю, а й цедрою апельсина або навіть краплею лікеру, щоб додати пікантності.

Ці кошики з малиновим кремом стануть вашою улюбленою випічкою, адже вони не лише смачні, а й мають витончений вигляд. Спробуйте цей рецепт і ваша кухня наповниться ароматом свіжої випічки, малини та ніжного крему.

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