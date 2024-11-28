Хрумкі кошики з малиновим кремом: рецепт ароматної випічки

Випічка завжди додає затишку будь-якому дню, а коли йдеться про поєднання ніжного листкового тіста, кремового наповнення та соковитих ягід, результат просто не може розчарувати.

Спробуйте приготувати вишукані кошики з малиновим кремом за рецептом, яким поділилися на сторінці joyfulhomecooking. Цей десерт стане ідеальним вибором як для сімейного чаювання, так і для святкового столу.

Інгредієнти

Для тіста:

Листкове тісто 1 лист

Яйце 1 шт.

Для малинового варення:

Малина 1 склянка

Цукор 1/2 склянки

Лимонний сік 1 ст. л

Для заварного крему:

Молоко 2 склянки

Цукор 1/2 склянки

Кукурудзяний крохмаль 3 ст. л

Сіль

Яєчні жовтки 4 шт.

Несолоне вершкове масло 2 ст. л

Ароматизатор на вибір: ваніль 1/2 стручка, ванільний екстракт 1 ч. л, декілька шкірок цитрусових

Для начинки та оздоблення:

Свіжа малина

Цукрова пудра

Приготування

Розігрійте духовку до 190°C. Розкатайте листкове тісто і виріжте з нього кільця за допомогою кондитерської форми. З половини кілець виріжте менший отвір, щоб утворилися рамочки та накладіть їх на цілі нерозрізані кільця. Легенько притисніть. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом і змастіть яєчним розчином для золотистої скоринки. Випікайте приблизно 20 хвилин, доки тісто не стане пухким і рум’яним. Готову випічку остудіть. У каструлі змішайте малину та цукор, подрібніть ягоди за допомогою товкача для картоплі. Додайте лимонний сік і доведіть масу до кипіння, помішуйте, щоб уникнути пригорання. Зніміть піну, що утворилася зверху та варіть на повільному вогні до загустіння (приблизно 15–20 хвилин). Варення остудіть. У середній каструлі змішайте яєчні жовтки, цукор, кукурудзяний крохмаль, сіль і молоко. Варіть на слабкому вогні, безперервно помішуючи, поки крем не загусне до консистенції пудингу. Зніміть каструлю з вогню, додайте вершкове масло та обраний ароматизатор, збийте до однорідності. Дайте крему охолонути до кімнатної температури. Кошики з тіста наповніть малиновим варенням, а зверху викладіть заварний крем. Прикрасьте свіжою малиною та посипте цукровою пудрою для ніжності та елегантності.

Поради:

Якщо у вас є час, приготуйте листкове тісто самостійно – це зробить кошики ніжнішими.

Усі компоненти – від тіста до крему – повинні бути повністю охолодженими перед збиранням, щоб готові кошики не втратили форму.

Заварний крем можна ароматизувати не лише ваніллю, а й цедрою апельсина або навіть краплею лікеру, щоб додати пікантності.

Ці кошики з малиновим кремом стануть вашою улюбленою випічкою, адже вони не лише смачні, а й мають витончений вигляд. Спробуйте цей рецепт і ваша кухня наповниться ароматом свіжої випічки, малини та ніжного крему.

Читайте також: