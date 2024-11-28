Хрумкі кошики з малиновим кремом: рецепт ароматної випічки

Випічка завжди додає затишку будь-якому дню, а коли йдеться про поєднання ніжного листкового тіста, кремового наповнення та соковитих ягід, результат просто не може розчарувати.
Спробуйте приготувати вишукані кошики з малиновим кремом за рецептом, яким поділилися на сторінці joyfulhomecooking. Цей десерт стане ідеальним вибором як для сімейного чаювання, так і для святкового столу.
Інгредієнти
Для тіста:
- Листкове тісто 1 лист
- Яйце 1 шт.
Для малинового варення:
- Малина 1 склянка
- Цукор 1/2 склянки
- Лимонний сік 1 ст. л
Для заварного крему:
- Молоко 2 склянки
- Цукор 1/2 склянки
- Кукурудзяний крохмаль 3 ст. л
- Сіль
- Яєчні жовтки 4 шт.
- Несолоне вершкове масло 2 ст. л
- Ароматизатор на вибір: ваніль 1/2 стручка, ванільний екстракт 1 ч. л, декілька шкірок цитрусових
Для начинки та оздоблення:
- Свіжа малина
- Цукрова пудра
Приготування
- Розігрійте духовку до 190°C.
- Розкатайте листкове тісто і виріжте з нього кільця за допомогою кондитерської форми.
- З половини кілець виріжте менший отвір, щоб утворилися рамочки та накладіть їх на цілі нерозрізані кільця. Легенько притисніть.
- Викладіть їх на деко, застелене пергаментом і змастіть яєчним розчином для золотистої скоринки.
- Випікайте приблизно 20 хвилин, доки тісто не стане пухким і рум’яним. Готову випічку остудіть.
- У каструлі змішайте малину та цукор, подрібніть ягоди за допомогою товкача для картоплі.
- Додайте лимонний сік і доведіть масу до кипіння, помішуйте, щоб уникнути пригорання.
- Зніміть піну, що утворилася зверху та варіть на повільному вогні до загустіння (приблизно 15–20 хвилин).
- Варення остудіть.
- У середній каструлі змішайте яєчні жовтки, цукор, кукурудзяний крохмаль, сіль і молоко.
- Варіть на слабкому вогні, безперервно помішуючи, поки крем не загусне до консистенції пудингу.
- Зніміть каструлю з вогню, додайте вершкове масло та обраний ароматизатор, збийте до однорідності.
- Дайте крему охолонути до кімнатної температури.
- Кошики з тіста наповніть малиновим варенням, а зверху викладіть заварний крем.
- Прикрасьте свіжою малиною та посипте цукровою пудрою для ніжності та елегантності.
Поради:
- Якщо у вас є час, приготуйте листкове тісто самостійно – це зробить кошики ніжнішими.
- Усі компоненти – від тіста до крему – повинні бути повністю охолодженими перед збиранням, щоб готові кошики не втратили форму.
- Заварний крем можна ароматизувати не лише ваніллю, а й цедрою апельсина або навіть краплею лікеру, щоб додати пікантності.
Ці кошики з малиновим кремом стануть вашою улюбленою випічкою, адже вони не лише смачні, а й мають витончений вигляд. Спробуйте цей рецепт і ваша кухня наповниться ароматом свіжої випічки, малини та ніжного крему.
Читайте також:
- Лимонні мінікекси: рецепт ароматної випічки
- Яблучна галета: рецепт ароматної випічки
- Булочки з кардамоном та корицею: рецепт ароматної випічки