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Хрумкий сендвіч із індичкою: рецепт від Кайлі Дженнер

Дата публікації
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2318
Час на прочитання
1 хв
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Хрумкий сендвіч із індичкою: рецепт від Кайлі Дженнер

Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Така швидка страва – чудовий варіант для перекусу або сніданку.

Зірка реаліті та наймолодша мільярдерка – Кайлі Дженнер – показала в Instagram, як готувала свій фірмовий сендвіч. Таку легку страву зможе повторити кожен.

Складники:

  • чиабата
  • нарізана індичка
  • тонко нарізана салямі (3 скибочки)
  • тонко нарізана пепероні (2 скибочки)
  • сир на ваш смак (Кайлі використовувала 2 слайси гострого чедера та 2 слайси проволоне)
  • салат латук – кілька листків
  • гірчиця – 1 ст. л.
  • майонез – 1 ст. л.
  • солоні огірки
  • тонко нарізана цибуля

Приготування:

У духовці, розігрітій до 200 градусів, випікайте чиабату із сиром протягом 5-7 хвилин. Щоб отримати хрустку скоринку, покладіть сир на край хліба, щоб він розплавився збоку.

Змішайте в мисці майонез та гірчицю. Потім додайте цю суміш до нарізаного листя салату і перемішайте.

Щойно сирний хліб підсмажиться, викладіть на нього нарізану індичку та ковбасу.

Додайте нарізану цибулю та солоні огірки для додаткового хрускоту (за бажанням, залежно від ваших смакових уподобань).

Зверху викладіть листя салату із заправкою, розріжте чиабату навпіл і насолоджуйтесь.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2318
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