Хрумкий тертий пиріг із полуницею: простий рецепт смачного десерту

Знаменитий тертий пиріг походить від німецької випічки зі штрейзелем — кондитерською крихтою.

Правда, на відміну від німецької традиції, в якій використовують дріжджове тісто, в країнах пострадянському простору пиріг готують з пісочного тіста. Приготувати тертий пиріг можна з будь-яким варенням або свіжими ягодами. Останній варіант виходить менш солодким.

Інгредієнти на форму діаметром 23 см:

1 яйце

500 г свіжої полуниці

220 г борошна

100 г цукру

100 г розм'якшеного вершкового масла

1 ст.л крохмалю

1 ч.л ванільного цукру

1 ч.л розпушувача

дрібка солі

Час приготування: 2 години

Приготування покроково:

1. Просіваємо в миску борошно з розпушувачем. Додаємо розм'якшене вершкове масло і рубаємо ножем в дрібну крихту. Так маса вийде більш пухкою. Якщо перетирати його руками, масло швидко буде танути й тісто перетвориться на щільну грудку.

2. В окрему миску вбиваємо яйце, додаємо дрібку солі, ванільний цукор та 80 г цукрового піску. Все гарно збиваємо до світлої піни.

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3. Яєчно-цукрову суміш з'єднуємо з борошном і за допомогою лопатки замішуємо тісто. Сформовану грудку тіста трохи сплющуємо і відправляємо в морозилку на 1 годину. Якщо будете класти в холодильну камеру, тісто твердішатиме довше — близько 2-3 годин.

4. Форму для випікання вистилаємо пергаментом. Щоб сформувати нижній корж і бортики, натираємо приблизно половину тіста, а потім ущільнюємо його руками. У такому разі в тісті залишаються пори і воно буде більш розсипчастим після випікання. Якщо розкачати качалкою, корж виходить більш щільним.

5. Кукурудзяний або картопляний крохмаль змішуємо з цукром, що залишився, і посипаємо тісто, щоб сік, який виділятиметься зі свіжих ягід під час випікання, не розмочив корж. В один шар викладаємо свіжу полуницю. Для цього рецепта краще брати ягоди дрібні або середнього розміру і укладати цілими, оскільки розрізані плоди будуть виділяти більше соку, який може витікати за краї. Зверху полуницю посипаємо залишками змішаного з цукром крохмалю.

6. Щоб сформувати характерний верхній шар пирога, натираємо залишки тіста на тертушці, але не приминаємо його.

7. Випікаємо 30-40 хвилин за температури 180°C.

Відеоверсія рецепту:

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