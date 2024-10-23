Хрумкий запечений гарбуз: рецепт надзвичайно смачного гарніру

Спробуйте приготувати цей смачний та хрумкий запечений гарбуз, який стане чудовим гарніром до вашого столу.
Гарбуз — традиційний атрибут осінніх свят і неймовірно смачний та корисний продукт, який можна використовувати в різних стравах. На сторінці anny.cooking показали, як приготувати цікавий гарнір з гарбуза.
Інгредієнти
- Гарбуз
- 1 кг
- Крохмаль
- 1 ст.л
- Олія
- 4 ст.л
- Перець
- Сіль
- Італійські трави
- Орегано
- Часник
- 1 зубчик
- Тимʼян
- Пармезан
Приготування:
- Наріжте гарбуз і почистіть його від шкірки;
- Наріжте його кубиками;
- До нарізаного гарбуза додайте крохмаль і добре все перемішайте;
- Окремо поєднайте олію, перець, сіль, часник, італійські трави та орегано. Добре все перемішайте та додайте до гарбуза;
- Викладіть гарбуз на деко застелене пергаментом.
- Поставте у духовку розігріту до 200°C і запікайте близько 20 хвилин.
- При подачі посипте зверху пармезаном.
Смачного!
Спробуйте цей рецепт, і ви побачите, як легко можна перетворити звичайний овоч на смачну та поживну страву.
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