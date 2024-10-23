Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хрумкий запечений гарбуз: рецепт надзвичайно смачного гарніру

Хрумкий запечений гарбуз: рецепт надзвичайно смачного гарніру

Хрумкий запечений гарбуз / Фото: Credits

Спробуйте приготувати цей смачний та хрумкий запечений гарбуз, який стане чудовим гарніром до вашого столу. 

Гарбуз — традиційний атрибут осінніх свят і неймовірно смачний та корисний продукт, який можна використовувати в різних стравах. На сторінці anny.cooking показали, як приготувати цікавий гарнір з гарбуза.

Інгредієнти

Гарбуз
1 кг
Крохмаль
1 ст.л
Олія
4 ст.л
Перець 
Сіль
Італійські трави 
Орегано
Часник
1 зубчик 
Тимʼян 
Пармезан

Приготування:

  • Наріжте гарбуз і почистіть його від шкірки;
  • Наріжте його кубиками;
  • До нарізаного гарбуза додайте крохмаль і добре все  перемішайте;
  • Окремо поєднайте олію, перець, сіль, часник, італійські трави та орегано. Добре все перемішайте та додайте до гарбуза;
  • Викладіть гарбуз на деко застелене пергаментом.
  • Поставте у духовку розігріту до 200°C і запікайте близько 20 хвилин. 
  • При подачі посипте зверху пармезаном.

Смачного!

Спробуйте цей рецепт, і ви побачите, як легко можна перетворити звичайний овоч на смачну та поживну страву.

Читайте також:

Шедевр грецької кухні! Найкращий рецепт мусаки! Неймовірна м'ясна запіканка з баклажанами!

Шедевр грецької кухні! Найкращий рецепт мусаки! Неймовірна м'ясна запіканка з баклажанами!

Повʼязані теми:

Наступна публікація