Хрумкий запечений гарбуз: рецепт надзвичайно смачного гарніру

Спробуйте приготувати цей смачний та хрумкий запечений гарбуз, який стане чудовим гарніром до вашого столу.

Гарбуз — традиційний атрибут осінніх свят і неймовірно смачний та корисний продукт, який можна використовувати в різних стравах. На сторінці anny.cooking показали, як приготувати цікавий гарнір з гарбуза.

Інгредієнти Гарбуз 1 кг Крохмаль 1 ст.л Олія 4 ст.л Перець Сіль Італійські трави Орегано Часник 1 зубчик Тимʼян Пармезан

Приготування:

Наріжте гарбуз і почистіть його від шкірки;

Наріжте його кубиками;

До нарізаного гарбуза додайте крохмаль і добре все перемішайте;

Окремо поєднайте олію, перець, сіль, часник, італійські трави та орегано. Добре все перемішайте та додайте до гарбуза;

Викладіть гарбуз на деко застелене пергаментом.

Поставте у духовку розігріту до 200°C і запікайте близько 20 хвилин.

При подачі посипте зверху пармезаном.

Смачного!

Спробуйте цей рецепт, і ви побачите, як легко можна перетворити звичайний овоч на смачну та поживну страву.

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