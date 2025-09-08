- Дата публікації
Грушево-банановий джем: цікавий рецепт
Осінь — ідеальний час для домашньої заготівлі. Саме зараз достигають груші, з’являються ароматні яблука, а банани додають нашим десертам ніжної кремової текстури.
Якщо ви любите експериментувати, спробуйте приготувати грушево-банановий джем — солодкий, ніжний та водночас трохи карамельний на смак. Цей джем стане чудовим доповненням до ранкових тостів, млинців або сирників, а ще його можна використовувати у випічці. Рецептом його приготування поділилися на сторінці Буде смачно разом.
Інгредієнти
- Груші
- 500 г
- Яблуко
- 1 шт.
- Банани
- 3 шт.
- Цукор
- 400 г
- Лимонний сік
- 1 ст. л
Приготування
Груші та яблуко помийте, очистьте та наріжте невеликими кубиками.
Перекладіть їх у каструлю, засипте цукром і залиште на 1 годину. Це допоможе скоротити час варіння та зробить джем соковитішим.
Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння, потім додайте шматочки банана.
Зменште вогонь і варіть ще 40–50 хв, періодично помішуйте, щоб маса не пригоріла.
За бажанням, перебийте гарячу суміш занурювальним блендером, так джем стане ніжним і однорідним.
За 10 хв до завершення варіння додайте лимонний сік і добре перемішайте.
Гарячий джем розлийте у стерилізовані банки, закрутіть кришками та переверніть догори дном до повного охолодження.
Поради
Якщо любите натуральніший смак, зменште кількість цукру до 300 г.
Додайте дрібку кориці чи ванільний цукор і джем заграє новими нотками.
Якщо хочете, щоб шматочки фруктів залишилися цілими, не використовуйте блендер і скоротіть час варіння на 5–7 хв.
У темному прохолодному місці банки зберігаються до 12 місяців. Відкриту банку тримайте в холодильнику не довше 2–3 тижнів.
Подача
намазуйте на тости, круасани чи млинці;
подавайте як начинку до млинців або вареників;
додавайте до йогурту чи каші замість цукру;
використовуйте як прошарок у бісквітних тортах чи рулетах.
Грушево-банановий джем — це не лише смачний десерт, а й затишна кулінарна магія, яка зробить ваші ранки теплішими, а вечори солодшими.