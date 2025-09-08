Грушево-банановий джем: цікавий рецепт

Грушево-банановий джем tiktok.com_@bude_smachno_razom

Якщо ви любите експериментувати, спробуйте приготувати грушево-банановий джем — солодкий, ніжний та водночас трохи карамельний на смак. Цей джем стане чудовим доповненням до ранкових тостів, млинців або сирників, а ще його можна використовувати у випічці. Рецептом його приготування поділилися на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти Груші 500 г Яблуко 1 шт. Банани 3 шт. Цукор 400 г Лимонний сік 1 ст. л

Приготування

Груші та яблуко помийте, очистьте та наріжте невеликими кубиками. Перекладіть їх у каструлю, засипте цукром і залиште на 1 годину. Це допоможе скоротити час варіння та зробить джем соковитішим. Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння, потім додайте шматочки банана. Зменште вогонь і варіть ще 40–50 хв, періодично помішуйте, щоб маса не пригоріла. За бажанням, перебийте гарячу суміш занурювальним блендером, так джем стане ніжним і однорідним. За 10 хв до завершення варіння додайте лимонний сік і добре перемішайте. Гарячий джем розлийте у стерилізовані банки, закрутіть кришками та переверніть догори дном до повного охолодження.

Поради

Якщо любите натуральніший смак, зменште кількість цукру до 300 г.

Додайте дрібку кориці чи ванільний цукор і джем заграє новими нотками.

Якщо хочете, щоб шматочки фруктів залишилися цілими, не використовуйте блендер і скоротіть час варіння на 5–7 хв.

У темному прохолодному місці банки зберігаються до 12 місяців. Відкриту банку тримайте в холодильнику не довше 2–3 тижнів.

Подача

намазуйте на тости, круасани чи млинці;

подавайте як начинку до млинців або вареників;

додавайте до йогурту чи каші замість цукру;

використовуйте як прошарок у бісквітних тортах чи рулетах.

Грушево-банановий джем — це не лише смачний десерт, а й затишна кулінарна магія, яка зробить ваші ранки теплішими, а вечори солодшими.