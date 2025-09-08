ТСН у соціальних мережах

Грушево-банановий джем: цікавий рецепт

Осінь — ідеальний час для домашньої заготівлі. Саме зараз достигають груші, з’являються ароматні яблука, а банани додають нашим десертам ніжної кремової текстури.

Грушево-банановий джем tiktok.com_@bude_smachno_razom

Якщо ви любите експериментувати, спробуйте приготувати грушево-банановий джем — солодкий, ніжний та водночас трохи карамельний на смак. Цей джем стане чудовим доповненням до ранкових тостів, млинців або сирників, а ще його можна використовувати у випічці. Рецептом його приготування поділилися на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

Груші
500 г
Яблуко
1 шт.
Банани
3 шт.
Цукор
400 г
Лимонний сік
1 ст. л

Приготування

  1. Груші та яблуко помийте, очистьте та наріжте невеликими кубиками.

  2. Перекладіть їх у каструлю, засипте цукром і залиште на 1 годину. Це допоможе скоротити час варіння та зробить джем соковитішим.

  3. Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння, потім додайте шматочки банана.

  4. Зменште вогонь і варіть ще 40–50 хв, періодично помішуйте, щоб маса не пригоріла.

  5. За бажанням, перебийте гарячу суміш занурювальним блендером, так джем стане ніжним і однорідним.

  6. За 10 хв до завершення варіння додайте лимонний сік і добре перемішайте.

  7. Гарячий джем розлийте у стерилізовані банки, закрутіть кришками та переверніть догори дном до повного охолодження.

Поради

  • Якщо любите натуральніший смак, зменште кількість цукру до 300 г.

  • Додайте дрібку кориці чи ванільний цукор і джем заграє новими нотками.

  • Якщо хочете, щоб шматочки фруктів залишилися цілими, не використовуйте блендер і скоротіть час варіння на 5–7 хв.

  • У темному прохолодному місці банки зберігаються до 12 місяців. Відкриту банку тримайте в холодильнику не довше 2–3 тижнів.

Подача

  • намазуйте на тости, круасани чи млинці;

  • подавайте як начинку до млинців або вареників;

  • додавайте до йогурту чи каші замість цукру;

  • використовуйте як прошарок у бісквітних тортах чи рулетах.

Грушево-банановий джем — це не лише смачний десерт, а й затишна кулінарна магія, яка зробить ваші ранки теплішими, а вечори солодшими.

