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Грушево-шоколадний пиріг: цікавий рецепт десерту без борошна
Якщо ви у пошуку вишуканого, але простого у виконанні десерту — зверніть увагу на цей грушево-шоколадний пиріг без борошна, який підкорює ніжністю, глибиною смаку та вологою текстурою.
Цей рецепт, який опублікували на кулінарній сторінці Baked by Laora, став справжнім хітом серед тих, хто цінує десерти без глютену, але не готовий поступатися смаковими враженнями. Ідеальне поєднання — соковиті груші, насичений темний шоколад і повітряне какао — створює гармонію, яка тане в роті.
Інгредієнти
- Темний шоколад
- 200 г
- Вершкове масло
- 180 г
- Цукор
- 180 г
- Яйця
- 7 шт.
- Какао-порошок
- 30 г
- Стиглі груші
- 4 шт.
- Лісові горіхи
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- Сіль
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Приготування
У невеликій каструлі на повільному вогні розтопіть вершкове масло разом із шоколадом. Перемішуйте до однорідності, після чого зніміть з вогню та дайте трохи охолонути.
У великій сухій мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі до легкої піни. Потім поступово, у кілька етапів, додавайте цукор і продовжуйте збивати до стану блискучої, густої маси (3–5 хв міксером на високій швидкості).
В окремій мисці збийте яєчні жовтки до кремової текстури. Обережно введіть до них теплу шоколадно-масляну суміш. Перемішайте лопаткою чи вінчиком.
Акуратно введіть білкову масу у шоколадно-жовткову у кілька етапів. Працюйте лопаткою та рухайтеся знизу вгору, зберігайте повітряність.
На половині змішування просійте какао-порошок через сито та обережно вмішайте до повного з’єднання.
Розігрійте духовку до 180°C.
Підготуйте форму: змастіть маслом або застеліть папером для випікання.
Вилийте 2/3 тіста у форму та випікайте перші 25 хв.
Вийміть пиріг, додайте решту тіста зверху, викладіть скибочки груш і посипте горіхами.
Поверніть у духовку ще на 25–35 хв, поки серединка трохи не схопиться, а зубочистка виходитиме з кількома вологими крихтами.
Після остигання дайте пирогу «відпочити» ще принаймні 30 хв — це дозволить ароматам розкритися, а текстурі стабілізуватись.
Подавайте з кулькою ванільного морозива, ложечкою грецького йогурту чи просто так — із чашкою кави.
Цей грушево-шоколадний пиріг — доказ того, що вишуканість не потребує складності. Він про насолоду, легкість і ту магію, яка народжується на кухні, коли інгредієнти натхненно об’єднуються у солодку симфонію.