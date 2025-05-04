Грушево-шоколадний пиріг: цікавий рецепт десерту без борошна / © Credits

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Цей рецепт, який опублікували на кулінарній сторінці Baked by Laora, став справжнім хітом серед тих, хто цінує десерти без глютену, але не готовий поступатися смаковими враженнями. Ідеальне поєднання — соковиті груші, насичений темний шоколад і повітряне какао — створює гармонію, яка тане в роті.

Інгредієнти Темний шоколад 200 г Вершкове масло 180 г Цукор 180 г Яйця 7 шт. Какао-порошок 30 г Стиглі груші 4 шт. Лісові горіхи Сіль

Приготування

У невеликій каструлі на повільному вогні розтопіть вершкове масло разом із шоколадом. Перемішуйте до однорідності, після чого зніміть з вогню та дайте трохи охолонути. У великій сухій мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі до легкої піни. Потім поступово, у кілька етапів, додавайте цукор і продовжуйте збивати до стану блискучої, густої маси (3–5 хв міксером на високій швидкості). В окремій мисці збийте яєчні жовтки до кремової текстури. Обережно введіть до них теплу шоколадно-масляну суміш. Перемішайте лопаткою чи вінчиком. Акуратно введіть білкову масу у шоколадно-жовткову у кілька етапів. Працюйте лопаткою та рухайтеся знизу вгору, зберігайте повітряність. На половині змішування просійте какао-порошок через сито та обережно вмішайте до повного з’єднання. Розігрійте духовку до 180°C. Підготуйте форму: змастіть маслом або застеліть папером для випікання. Вилийте 2/3 тіста у форму та випікайте перші 25 хв. Вийміть пиріг, додайте решту тіста зверху, викладіть скибочки груш і посипте горіхами. Поверніть у духовку ще на 25–35 хв, поки серединка трохи не схопиться, а зубочистка виходитиме з кількома вологими крихтами. Після остигання дайте пирогу «відпочити» ще принаймні 30 хв — це дозволить ароматам розкритися, а текстурі стабілізуватись. Подавайте з кулькою ванільного морозива, ложечкою грецького йогурту чи просто так — із чашкою кави.

Цей грушево-шоколадний пиріг — доказ того, що вишуканість не потребує складності. Він про насолоду, легкість і ту магію, яка народжується на кухні, коли інгредієнти натхненно об’єднуються у солодку симфонію.