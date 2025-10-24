- Дата публікації
Грушевий соус чилі: незвичайний рецепт
Пікантний соус із гострого перцю, болгарського перцю, з грушею неодмінно здивує ваших гостей. Він чудово поєднується з сиром, підійде до м'яса, риби, овочів або закусок.
Завдяки грушам соус має солодкуватий смак, а перець додасть йому насиченого аромату. Для соусу використовуйте ароматні м'ясисті перці.
Інгредієнти
- груші
- 500 г
- болгарський перець
- 250 г
- гострий перець чилі
- 2 шт.
- цукор
- 100 г
- сіль
- 1 ч. л.
- оцет 9%
- 50 мл.
Груші помийте, видаліть серцевину і наріжте на невеликі кубики.
Болгарський перець очистьте від насіння і плодоніжок, наріжте на середні шматочки.
Перець гострий наріжте кільцями.
У каструлю викладіть груші, перець болгарський, перець гострий, всипте цукор, сіль, влийте оцет, перемішайте і залиште на 30 хвилин. Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння, варіть десять хвилин, потім подрібніть занурювальним блендером до однорідності. Відправте каструлю знову на вогонь і варіть 15 хвилин, періодично помішуючи, доки соус не загусне. Розлийте в банки, остудіть і відправте в холодильник.
Поради:
Такий соус можна заготовити на зиму, для цього його потрібно розлити в стерилізовані баночки, щільно закрити і зберігати в прохолодному місці.