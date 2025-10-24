Грушевий соус чилі: незвичайний рецепт

Грушевий соус чилі / © Credits

Завдяки грушам соус має солодкуватий смак, а перець додасть йому насиченого аромату. Для соусу використовуйте ароматні м'ясисті перці.

Інгредієнти груші 500 г болгарський перець 250 г гострий перець чилі 2 шт. цукор 100 г сіль 1 ч. л. оцет 9% 50 мл.

Груші помийте, видаліть серцевину і наріжте на невеликі кубики.

Болгарський перець очистьте від насіння і плодоніжок, наріжте на середні шматочки.

Перець гострий наріжте кільцями.

У каструлю викладіть груші, перець болгарський, перець гострий, всипте цукор, сіль, влийте оцет, перемішайте і залиште на 30 хвилин. Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння, варіть десять хвилин, потім подрібніть занурювальним блендером до однорідності. Відправте каструлю знову на вогонь і варіть 15 хвилин, періодично помішуючи, доки соус не загусне. Розлийте в банки, остудіть і відправте в холодильник.

Поради: