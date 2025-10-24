ТСН у соціальних мережах

Рецепти
70
1 хв

Грушевий соус чилі: незвичайний рецепт

Пікантний соус із гострого перцю, болгарського перцю, з грушею неодмінно здивує ваших гостей. Він чудово поєднується з сиром, підійде до м'яса, риби, овочів або закусок.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 10 хв.
99 ккал
Грушевий соус чилі

Грушевий соус чилі / © Credits

Завдяки грушам соус має солодкуватий смак, а перець додасть йому насиченого аромату. Для соусу використовуйте ароматні м'ясисті перці.

Інгредієнти

груші
500 г
болгарський перець
250 г
гострий перець чилі
2 шт.
цукор
100 г
сіль
1 ч. л.
оцет 9%
50 мл.

Груші помийте, видаліть серцевину і наріжте на невеликі кубики.

Болгарський перець очистьте від насіння і плодоніжок, наріжте на середні шматочки.

Перець гострий наріжте кільцями.

У каструлю викладіть груші, перець болгарський, перець гострий, всипте цукор, сіль, влийте оцет, перемішайте і залиште на 30 хвилин. Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння, варіть десять хвилин, потім подрібніть занурювальним блендером до однорідності. Відправте каструлю знову на вогонь і варіть 15 хвилин, періодично помішуючи, доки соус не загусне. Розлийте в банки, остудіть і відправте в холодильник.

Поради:

  • Такий соус можна заготовити на зиму, для цього його потрібно розлити в стерилізовані баночки, щільно закрити і зберігати в прохолодному місці.

