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Хрусткі "крильця" з цвітної капусти: корисний веганський варіант популярної закуски

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
154 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
175
Час на прочитання
2 хв
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Хрусткі "крильця" з цвітної капусти: корисний веганський варіант популярної закуски

Хрумкі запечені "крильця" з цвітної капусти / Фото: www.credits

Цвітна капуста виходить хрусткою і досить гострою. Тому, якщо три столові ложки гострого соусу для вас занадто багато, замініть частину або все це солодким соусом чилі. Ви також можете погратися зі спеціями: сушений орегано, мелене насіння гірчиці та насіння коріандру — все це підійде.

Крильця з капусти залишаються хрусткими лише недовгий час, тому цю страву найкраще подавати і їсти одразу.

Інгредієнти

цвітна капуста
1 качан середнього розміру
борошно
1 скл.
часниковий порошок
1 ч. л.
копчена паприка
1 ч. л.
кумин
1/2 ч. л.
гострий соус
3 ст. л.
оливкова олія
3 ст. л.
сіль
свіжомелений чорний перець

1. Розігрійте духовку до 200 градусів.

2. Розріжте цвітну капусту на суцвіття і розкладіть на деку, застеленому папером для випікання.

3. У мисці збийте борошно з 1 склянкою води, по 1/4 склянки за раз, поки у вас не вийде тісто консистенції вершків, досить густе, щоб покрити палець. Додайте часниковий порошок, паприку та кумин, приправте сіллю та перцем.

4. Обваляйте суцвіття в тісті і викладіть їх на підготовлене деко, залишаючи достатньо місця між кожним суцвіттям.

5. Випікайте до золотаво-коричневого кольору, 20-25 хвилин. Обережно дістаньте деко з духовки.

6. У великій мисці змішайте гострий соус та олію. Додайте запечені суцвіття та перемішайте, щоб вони вкрилися сумішшю.

7. Поверніть цвітну капусту на деко і поставте його назад у духовку, поки цвітна капуста трохи підрум'яниться, на 10–14 хвилин.

8. Приправте сіллю та перцем і одразу ж подавайте з будь-якими іншими соусами.

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