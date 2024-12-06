Хрусткі "крильця" з цвітної капусти: корисний веганський варіант популярної закуски

Цвітна капуста виходить хрусткою і досить гострою. Тому, якщо три столові ложки гострого соусу для вас занадто багато, замініть частину або все це солодким соусом чилі. Ви також можете погратися зі спеціями: сушений орегано, мелене насіння гірчиці та насіння коріандру — все це підійде.
Крильця з капусти залишаються хрусткими лише недовгий час, тому цю страву найкраще подавати і їсти одразу.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 1 качан середнього розміру
- борошно
- 1 скл.
- часниковий порошок
- 1 ч. л.
- копчена паприка
- 1 ч. л.
- кумин
- 1/2 ч. л.
- гострий соус
- 3 ст. л.
- оливкова олія
- 3 ст. л.
- сіль
- свіжомелений чорний перець
1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
2. Розріжте цвітну капусту на суцвіття і розкладіть на деку, застеленому папером для випікання.
3. У мисці збийте борошно з 1 склянкою води, по 1/4 склянки за раз, поки у вас не вийде тісто консистенції вершків, досить густе, щоб покрити палець. Додайте часниковий порошок, паприку та кумин, приправте сіллю та перцем.
4. Обваляйте суцвіття в тісті і викладіть їх на підготовлене деко, залишаючи достатньо місця між кожним суцвіттям.
5. Випікайте до золотаво-коричневого кольору, 20-25 хвилин. Обережно дістаньте деко з духовки.
6. У великій мисці змішайте гострий соус та олію. Додайте запечені суцвіття та перемішайте, щоб вони вкрилися сумішшю.
7. Поверніть цвітну капусту на деко і поставте його назад у духовку, поки цвітна капуста трохи підрум'яниться, на 10–14 хвилин.
8. Приправте сіллю та перцем і одразу ж подавайте з будь-якими іншими соусами.
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