Хрусткі "крильця" з цвітної капусти: корисний веганський варіант популярної закуски

Цвітна капуста виходить хрусткою і досить гострою. Тому, якщо три столові ложки гострого соусу для вас занадто багато, замініть частину або все це солодким соусом чилі. Ви також можете погратися зі спеціями: сушений орегано, мелене насіння гірчиці та насіння коріандру — все це підійде.

Крильця з капусти залишаються хрусткими лише недовгий час, тому цю страву найкраще подавати і їсти одразу.

Інгредієнти цвітна капуста 1 качан середнього розміру борошно 1 скл. часниковий порошок 1 ч. л. копчена паприка 1 ч. л. кумин 1/2 ч. л. гострий соус 3 ст. л. оливкова олія 3 ст. л. сіль свіжомелений чорний перець

1. Розігрійте духовку до 200 градусів.

2. Розріжте цвітну капусту на суцвіття і розкладіть на деку, застеленому папером для випікання.

3. У мисці збийте борошно з 1 склянкою води, по 1/4 склянки за раз, поки у вас не вийде тісто консистенції вершків, досить густе, щоб покрити палець. Додайте часниковий порошок, паприку та кумин, приправте сіллю та перцем.

4. Обваляйте суцвіття в тісті і викладіть їх на підготовлене деко, залишаючи достатньо місця між кожним суцвіттям.

5. Випікайте до золотаво-коричневого кольору, 20-25 хвилин. Обережно дістаньте деко з духовки.

6. У великій мисці змішайте гострий соус та олію. Додайте запечені суцвіття та перемішайте, щоб вони вкрилися сумішшю.

7. Поверніть цвітну капусту на деко і поставте його назад у духовку, поки цвітна капуста трохи підрум'яниться, на 10–14 хвилин.

8. Приправте сіллю та перцем і одразу ж подавайте з будь-якими іншими соусами.

Читайте також: