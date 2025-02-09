Хрусткі морквяні кульки: оригінальний рецепт закуски

Морквяні тюфтелі здатні потішити ваш смак і додати яскравості до столу. Натуральність інгредієнтів, легкість приготування та чудовий смаковий баланс роблять цю страву відмінним вибором для вечірніх посиденьок або легкого обіду у сімейній компанії.

На сторінці samura_cooking розповіли, як приготувати золоті морквяні фрикадельки – страву, яку можна приготувати за декілька хвилин. Цей рецепт чудово поєднує натуральну солодкість моркви з апетитною хрусткістю, що робить його ідеальним варіантом для легкого обіду чи смачної закуски.

Інгредієнти

Основні компоненти:

Морква 2 шт.

Вода

Кукурудзяний крохмаль 1 ст. л

Насіння кунжуту

Олія

Для соусу:

Кетчуп 2 ст. л

Сіль

Вода 2 ст. л

Оливкова олія 1 ст. л

Приготування

Моркву наріжте середніми шматочками. Помістіть її на розігріту пательню та обсмажте до легкого золотистого відтінку. Додайте трохи води, щоб морква стала мʼякшою. Подрібніть моркву до однорідного пюре за допомогою блендера чи ручного міксера. Це пюре стане основою для створення тефтелей. До отриманого морквяного пюре додайте кукурудзяний крохмаль і ретельно перемішайте, поки суміш не загусне. Сформуйте з отриманої маси невеликі кульки однакового розміру. Обваляйте кожну кульку у насінні кунжуту. У глибокій пательні розігрійте олію. Потім акуратно обсмажте морквяні кульки до золотисто-коричневого кольору та досягнення хрусткої скоринки. Після смаження викладіть їх на паперові рушники, щоб видалити зайву олію та зберегти легку текстуру. В окремій мисці змішайте разом кетчуп, сіль, воду та оливкову олію. Цей соус надасть вашим морквяним тюфтелькам гострого, трохи пікантного акценту, який чудово контрастуватиме з ніжною солодкістю моркви. Подавайте хрусткі морквяні кульки разом із соусом, виклавши його окремо чи приправивши зверху.

Цей рецепт – справжній маніфест здорової та смачної їжі, яку можна приготувати швидко та з мінімальними зусиллями.

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