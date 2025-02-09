Хрусткі морквяні кульки: оригінальний рецепт закуски

Морквяні тюфтелі здатні потішити ваш смак і додати яскравості до столу. Натуральність інгредієнтів, легкість приготування та чудовий смаковий баланс роблять цю страву відмінним вибором для вечірніх посиденьок або легкого обіду у сімейній компанії.
На сторінці samura_cooking розповіли, як приготувати золоті морквяні фрикадельки – страву, яку можна приготувати за декілька хвилин. Цей рецепт чудово поєднує натуральну солодкість моркви з апетитною хрусткістю, що робить його ідеальним варіантом для легкого обіду чи смачної закуски.
Інгредієнти
Основні компоненти:
- Морква 2 шт.
- Вода
- Кукурудзяний крохмаль 1 ст. л
- Насіння кунжуту
- Олія
Для соусу:
- Кетчуп 2 ст. л
- Сіль
- Вода 2 ст. л
- Оливкова олія 1 ст. л
Приготування
- Моркву наріжте середніми шматочками. Помістіть її на розігріту пательню та обсмажте до легкого золотистого відтінку.
- Додайте трохи води, щоб морква стала мʼякшою.
- Подрібніть моркву до однорідного пюре за допомогою блендера чи ручного міксера. Це пюре стане основою для створення тефтелей.
- До отриманого морквяного пюре додайте кукурудзяний крохмаль і ретельно перемішайте, поки суміш не загусне.
- Сформуйте з отриманої маси невеликі кульки однакового розміру.
- Обваляйте кожну кульку у насінні кунжуту.
- У глибокій пательні розігрійте олію. Потім акуратно обсмажте морквяні кульки до золотисто-коричневого кольору та досягнення хрусткої скоринки.
- Після смаження викладіть їх на паперові рушники, щоб видалити зайву олію та зберегти легку текстуру.
- В окремій мисці змішайте разом кетчуп, сіль, воду та оливкову олію. Цей соус надасть вашим морквяним тюфтелькам гострого, трохи пікантного акценту, який чудово контрастуватиме з ніжною солодкістю моркви.
- Подавайте хрусткі морквяні кульки разом із соусом, виклавши його окремо чи приправивши зверху.
Цей рецепт – справжній маніфест здорової та смачної їжі, яку можна приготувати швидко та з мінімальними зусиллями.
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