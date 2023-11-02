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Хрумкі, соковиті печені курячі стегенця: рецепт, який вам вдасться

Час приготування
1 год. 35 хв.
Харчова цінність на 100 г
279 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
769
Час на прочитання
1 хв
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Хрумкі, соковиті печені курячі стегенця: рецепт, який вам вдасться

Курячі стегенця / Фото: Credits

Готуєте курку, але вона виходить сухою? Блогер Араш Хашемі пропонує рецепт, який вам у цьому зарадить.

Інгредієнти

курячі стегна
4-5 шт
оливкова олія
1 ст. л.
сіль
чорний мелений перець
мелений часник
1/2 ст. л.
мелена цибуля
1/2 ст. л.
чебрець
1/2 ст. л.
копчений червоний перець чипотле
1 ч. л.
каєнський перець
1/4 ч. л.
розпушувач
1 ст.л.
пластівці перцю чилі
1 ч. л.
  1. Помийте та обов'язково обсушіть курячі стегенця паперовим рушником, перш ніж приправити їх.
  2. Збризніть їх оливковою олією, присипте меленими цибулею та часником, додайте сіль, чорний мелений перець, сушений чебрець, копчений червоний перець чипотле, каєнський перець та пластівці перцю чилі.
  3. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися по м'ясу, після чого додайте 1 столову ложку розпушувача, який допоможе зробити скоринку суперхрумкою.
  4. Викладіть стегенця на решітку та залиште на 45 хвилин за кімнатної температури, далі відправте їх запікатись 38-40 хвилин у розігріту на 220°C духовку.
  5. Вийміть з духовки, посипте зверху свіжою петрушкою та подавайте з вашим улюбленим соусом, гарніром або салатом.

Це секрет найхрумкіших і найсоковитіших курячих стегенець, запечених у духовці. Виходить неймовірно смачно.

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Дата публікації
Перегляди
769
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