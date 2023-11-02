Хрумкі, соковиті печені курячі стегенця: рецепт, який вам вдасться

Готуєте курку, але вона виходить сухою? Блогер Араш Хашемі пропонує рецепт, який вам у цьому зарадить.
Інгредієнти
- курячі стегна
- 4-5 шт
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- сіль
- чорний мелений перець
- мелений часник
- 1/2 ст. л.
- мелена цибуля
- 1/2 ст. л.
- чебрець
- 1/2 ст. л.
- копчений червоний перець чипотле
- 1 ч. л.
- каєнський перець
- 1/4 ч. л.
- розпушувач
- 1 ст.л.
- пластівці перцю чилі
- 1 ч. л.
- Помийте та обов'язково обсушіть курячі стегенця паперовим рушником, перш ніж приправити їх.
- Збризніть їх оливковою олією, присипте меленими цибулею та часником, додайте сіль, чорний мелений перець, сушений чебрець, копчений червоний перець чипотле, каєнський перець та пластівці перцю чилі.
- Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися по м'ясу, після чого додайте 1 столову ложку розпушувача, який допоможе зробити скоринку суперхрумкою.
- Викладіть стегенця на решітку та залиште на 45 хвилин за кімнатної температури, далі відправте їх запікатись 38-40 хвилин у розігріту на 220°C духовку.
- Вийміть з духовки, посипте зверху свіжою петрушкою та подавайте з вашим улюбленим соусом, гарніром або салатом.
Це секрет найхрумкіших і найсоковитіших курячих стегенець, запечених у духовці. Виходить неймовірно смачно.
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