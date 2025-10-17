ТСН у соціальних мережах

Рецепти
128
1 хв

Грузинський салат із горіховою заправкою: рецепт поживної страви

Осінь — чудовий час, щоб урізноманітнити власне меню свіжими та корисними стравами.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Грузинський салат із горіховою заправкою instagram.com_tastystories.feed

Грузинський салат із горіховою заправкою instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Якщо вам хочеться яскравих смаків і аромату спецій, спробуйте приготувати грузинський салат із горіховою заправкою, про рецепт якого розповіли на сторінці Tasty Stories. Він легкий, насичений та справді захоплює з першої ложки.

Інгредієнти

  • томати червоні та жовті 2 шт.

  • огірки 2 шт.

  • червоний перець 1 шт.

  • синя цибуля ½ шт.

  • свіжа петрушка 4–5 гілочок

Горіхова заправка

  • волоські горіхи 100 г

  • яблучний оцет 30 мл

  • сіль

  • оливкова олія

Приготування

  1. Наріжте овочі.

  2. Горіхи перебийте у блендері. Додайте оцет і ще раз збиваємо до однорідної маси.

  3. Змішайте з овочами та приправте сіллю та оливковою олією.

Порада: їсти салат варто одразу після приготування — горіхи можуть почати гірчити через кілька годин.

Подача: подавати салат можна як легку закуску чи доповнення до м’яса.

Цей рецепт — маленька подорож у грузинську кухню: просто, корисно і неймовірно ароматно. Один раз скуштувавши, ви захочете готувати його знову і знову.

