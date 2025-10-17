- Дата публікації
Грузинський салат із горіховою заправкою: рецепт поживної страви
Осінь — чудовий час, щоб урізноманітнити власне меню свіжими та корисними стравами.
Якщо вам хочеться яскравих смаків і аромату спецій, спробуйте приготувати грузинський салат із горіховою заправкою, про рецепт якого розповіли на сторінці Tasty Stories. Він легкий, насичений та справді захоплює з першої ложки.
Інгредієнти
томати червоні та жовті 2 шт.
огірки 2 шт.
червоний перець 1 шт.
синя цибуля ½ шт.
свіжа петрушка 4–5 гілочок
Горіхова заправка
волоські горіхи 100 г
яблучний оцет 30 мл
сіль
оливкова олія
Приготування
Наріжте овочі.
Горіхи перебийте у блендері. Додайте оцет і ще раз збиваємо до однорідної маси.
Змішайте з овочами та приправте сіллю та оливковою олією.
Порада: їсти салат варто одразу після приготування — горіхи можуть почати гірчити через кілька годин.
Подача: подавати салат можна як легку закуску чи доповнення до м’яса.
Цей рецепт — маленька подорож у грузинську кухню: просто, корисно і неймовірно ароматно. Один раз скуштувавши, ви захочете готувати його знову і знову.