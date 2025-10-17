Грузинський салат із горіховою заправкою: рецепт поживної страви

Грузинський салат із горіховою заправкою instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Якщо вам хочеться яскравих смаків і аромату спецій, спробуйте приготувати грузинський салат із горіховою заправкою, про рецепт якого розповіли на сторінці Tasty Stories. Він легкий, насичений та справді захоплює з першої ложки.

Інгредієнти

томати червоні та жовті 2 шт.

огірки 2 шт.

червоний перець 1 шт.

синя цибуля ½ шт.

свіжа петрушка 4–5 гілочок

Горіхова заправка

волоські горіхи 100 г

яблучний оцет 30 мл

сіль

оливкова олія

Приготування

Наріжте овочі. Горіхи перебийте у блендері. Додайте оцет і ще раз збиваємо до однорідної маси. Змішайте з овочами та приправте сіллю та оливковою олією.

Порада: їсти салат варто одразу після приготування — горіхи можуть почати гірчити через кілька годин.

Подача: подавати салат можна як легку закуску чи доповнення до м’яса.

Цей рецепт — маленька подорож у грузинську кухню: просто, корисно і неймовірно ароматно. Один раз скуштувавши, ви захочете готувати його знову і знову.