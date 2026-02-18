ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
2 хв

Грузинський салат із горіховим соусом — рецепт, у який закохуються з першої ложки

Соковиті овочі, ароматна зелень і глибокий горіховий соус — цей грузинський салат вже давно став кулінарною класикою Кавказу. Простий у приготуванні, але з характером, він легко може стати зіркою вашого столу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Грузинський салат із горіховим соусом

Грузинський салат із горіховим соусом / © Credits

Грузинська кухня — це не просто їжа. Це щедрість, баланс смаків і повага до натуральних інгредієнтів. Один із найяскравіших прикладів — грузинський овочевий салат із горіховим соусом, який поєднує свіжість овочів із насиченістю мелених волоських горіхів.

Цей салат часто подають у традиційних грузинських домівках як доповнення до м’яса, хачапурі чи просто з теплим хлібом. І не дарма, адже він легкий, але водночас поживний, пікантний та дуже ароматний, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці Osman Cho.

Інгредієнти

Для салату

  • Огірки 2 шт.

  • Великі помідори 2 шт.

  • Червона цибуля 1 шт.

  • Петрушка

Для горіхового соусу

  • Волоські горіхи 100 г

  • Часник 2 зубчики

  • Мелений гострий перець 1 ч. л

  • Яблучний оцет 2 ст. л

  • Вода 50 мл

  • Сіль

  • Чорний перець

  • Оливкова олія 1–2 ст. л

Приготування

  1. Горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді до появи аромату, це підсилить їхній смак.

  2. Дайте трохи охолонути, після чого подрібніть у блендері до пастоподібного стану.

  3. Додайте часник, гострий перець, яблучний оцет, сіль, чорний перець і воду.

  4. Збийте ще раз до кремової, однорідної консистенції. За потреби влийте трохи оливкової олії.

  5. Огірки та помідори наріжте великими шматками, цибулю — тонкими півкільцями. Петрушку нашинкуйте, але не подрібнюйте надто дрібно.

  6. Змішайте овочі з горіховим соусом, акуратно перемішайте і салат готовий до подачі.

Подача

  • як самостійну легку страву;

  • до смаженого чи запеченого м’яса;

  • поруч із хачапурі чи лавашем;

  • як частину святкового грузинського столу.

Цей салат особливо смачний, коли трохи настоїться — 10–15 хв достатньо, щоб смаки «подружилися».

Грузинський салат із горіховим соусом — це ідеальний приклад того, як прості інгредієнти можуть створити складний, глибокий смак. Він не потребує екзотичних продуктів, але дарує відчуття подорожі — теплої, щирої та дуже смачної.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie