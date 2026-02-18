Грузинський салат із горіховим соусом / © Credits

Грузинська кухня — це не просто їжа. Це щедрість, баланс смаків і повага до натуральних інгредієнтів. Один із найяскравіших прикладів — грузинський овочевий салат із горіховим соусом, який поєднує свіжість овочів із насиченістю мелених волоських горіхів.

Цей салат часто подають у традиційних грузинських домівках як доповнення до м’яса, хачапурі чи просто з теплим хлібом. І не дарма, адже він легкий, але водночас поживний, пікантний та дуже ароматний, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці Osman Cho.

Інгредієнти

Для салату

Огірки 2 шт.

Великі помідори 2 шт.

Червона цибуля 1 шт.

Петрушка

Для горіхового соусу

Волоські горіхи 100 г

Часник 2 зубчики

Мелений гострий перець 1 ч. л

Яблучний оцет 2 ст. л

Вода 50 мл

Сіль

Чорний перець

Оливкова олія 1–2 ст. л

Приготування

Горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді до появи аромату, це підсилить їхній смак. Дайте трохи охолонути, після чого подрібніть у блендері до пастоподібного стану. Додайте часник, гострий перець, яблучний оцет, сіль, чорний перець і воду. Збийте ще раз до кремової, однорідної консистенції. За потреби влийте трохи оливкової олії. Огірки та помідори наріжте великими шматками, цибулю — тонкими півкільцями. Петрушку нашинкуйте, але не подрібнюйте надто дрібно. Змішайте овочі з горіховим соусом, акуратно перемішайте і салат готовий до подачі.

Подача

як самостійну легку страву;

до смаженого чи запеченого м’яса;

поруч із хачапурі чи лавашем;

як частину святкового грузинського столу.

Цей салат особливо смачний, коли трохи настоїться — 10–15 хв достатньо, щоб смаки «подружилися».

Грузинський салат із горіховим соусом — це ідеальний приклад того, як прості інгредієнти можуть створити складний, глибокий смак. Він не потребує екзотичних продуктів, але дарує відчуття подорожі — теплої, щирої та дуже смачної.