Грузинський салат із горіховим соусом — рецепт, у який закохуються з першої ложки
Соковиті овочі, ароматна зелень і глибокий горіховий соус — цей грузинський салат вже давно став кулінарною класикою Кавказу. Простий у приготуванні, але з характером, він легко може стати зіркою вашого столу.
Грузинська кухня — це не просто їжа. Це щедрість, баланс смаків і повага до натуральних інгредієнтів. Один із найяскравіших прикладів — грузинський овочевий салат із горіховим соусом, який поєднує свіжість овочів із насиченістю мелених волоських горіхів.
Цей салат часто подають у традиційних грузинських домівках як доповнення до м’яса, хачапурі чи просто з теплим хлібом. І не дарма, адже він легкий, але водночас поживний, пікантний та дуже ароматний, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці Osman Cho.
Інгредієнти
Для салату
Огірки 2 шт.
Великі помідори 2 шт.
Червона цибуля 1 шт.
Петрушка
Для горіхового соусу
Волоські горіхи 100 г
Часник 2 зубчики
Мелений гострий перець 1 ч. л
Яблучний оцет 2 ст. л
Вода 50 мл
Сіль
Чорний перець
Оливкова олія 1–2 ст. л
Приготування
Горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді до появи аромату, це підсилить їхній смак.
Дайте трохи охолонути, після чого подрібніть у блендері до пастоподібного стану.
Додайте часник, гострий перець, яблучний оцет, сіль, чорний перець і воду.
Збийте ще раз до кремової, однорідної консистенції. За потреби влийте трохи оливкової олії.
Огірки та помідори наріжте великими шматками, цибулю — тонкими півкільцями. Петрушку нашинкуйте, але не подрібнюйте надто дрібно.
Змішайте овочі з горіховим соусом, акуратно перемішайте і салат готовий до подачі.
Подача
як самостійну легку страву;
до смаженого чи запеченого м’яса;
поруч із хачапурі чи лавашем;
як частину святкового грузинського столу.
Цей салат особливо смачний, коли трохи настоїться — 10–15 хв достатньо, щоб смаки «подружилися».
Грузинський салат із горіховим соусом — це ідеальний приклад того, як прості інгредієнти можуть створити складний, глибокий смак. Він не потребує екзотичних продуктів, але дарує відчуття подорожі — теплої, щирої та дуже смачної.