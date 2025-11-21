- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 222
- Час на прочитання
- 2 хв
Грибна мачанка: рецепт традиційної галицької підливи, яку готують до святкового столу
Галицька кухня — це справжня скарбниця смаків, ароматів і традицій, які передавалися з покоління в покоління. І серед її кулінарних перлин особливе місце займає грибна мачанка.
Це насичена підлива, яку традиційно готують на Святвечір і подають до картоплі, голубців, вареників та м’яса. На сторінці mil_alexx_pp розповіли, як приготувати цю галицьку смакоту вдома, щоб кожна ложка дарувала тепло та аромат лісу.
Інгредієнти
- сухі гриби
- 60 г
- цибуля
- 150 г
- борошно
- 2 ст. л
- сметана чи вершки
- 3 ст. л
- часникова приправа
-
- сіль
-
- перець
-
- олія
- 20 мл
- вода
- 700–800 мл
- вареники (для подачі)
-
Приготування
Сухі гриби залийте окропом і залиште на 25 хв. Потім відцідіть їх від навару, але воду не виливайте, вона стане основою смаку. Гриби наріжте шматочками.
Влийте у сковорідку олію, додайте нарізану цибулю та обсмажуйте на середньому вогні близько 6 хв до золотистого кольору.
На сухій сковорідці обсмажте борошно на великому вогні, постійно перемішуйте, поки воно не набуде коричневого кольору.
У грибний навар додайте обсмажене борошно та ретельно розмішайте до однорідності. Через сито перелийте рідину з борошном у сковорідку, щоб уникнути грудочок.
Додайте до сковорідки підготовлені гриби, сіль, перець і сушений часник. На малому вогні тушкуйте 20–25 хв.
Паралельно відваріть вареники, щоб вони були готові до подачі.
Влийте кілька ложок сметани чи вершків і протушкуйте ще 10–12 хв, постійно перемішуйте.
Подача
Грибна мачанка найсмачніша з гарячою картоплею чи варениками, але її можна подавати та до голубців і м’яса. Секрет справжнього смаку — якісні сухі гриби та трішки терпіння на стадії тушкування. Кожна ложка підливи передає аромат лісу та галицьких традицій.
Грибна мачанка — це не просто страва, а частина культурної спадщини Галичини. Вона об’єднує покоління за одним столом, дарує тепло та затишок, а ще дозволяє відчути українську кухню в її найщирішому вигляді. Спробуйте приготувати цю підливу вдома і навіть звичайний вечір перетвориться на маленьке свято смаку.