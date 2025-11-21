ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
2 хв

Грибна мачанка: рецепт традиційної галицької підливи, яку готують до святкового столу

Галицька кухня — це справжня скарбниця смаків, ароматів і традицій, які передавалися з покоління в покоління. І серед її кулінарних перлин особливе місце займає грибна мачанка.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
104 ккал
Грибна мачанка

Грибна мачанка / © Credits

Це насичена підлива, яку традиційно готують на Святвечір і подають до картоплі, голубців, вареників та м’яса. На сторінці mil_alexx_pp розповіли, як приготувати цю галицьку смакоту вдома, щоб кожна ложка дарувала тепло та аромат лісу.

Інгредієнти

сухі гриби
60 г
цибуля
150 г
борошно
2 ст. л
сметана чи вершки
3 ст. л
часникова приправа
сіль
перець
олія
20 мл
вода
700–800 мл
вареники (для подачі)

Приготування

  1. Сухі гриби залийте окропом і залиште на 25 хв. Потім відцідіть їх від навару, але воду не виливайте, вона стане основою смаку. Гриби наріжте шматочками.

  2. Влийте у сковорідку олію, додайте нарізану цибулю та обсмажуйте на середньому вогні близько 6 хв до золотистого кольору.

  3. На сухій сковорідці обсмажте борошно на великому вогні, постійно перемішуйте, поки воно не набуде коричневого кольору.

  4. У грибний навар додайте обсмажене борошно та ретельно розмішайте до однорідності. Через сито перелийте рідину з борошном у сковорідку, щоб уникнути грудочок.

  5. Додайте до сковорідки підготовлені гриби, сіль, перець і сушений часник. На малому вогні тушкуйте 20–25 хв.

  6. Паралельно відваріть вареники, щоб вони були готові до подачі.

  7. Влийте кілька ложок сметани чи вершків і протушкуйте ще 10–12 хв, постійно перемішуйте.

Подача

Грибна мачанка найсмачніша з гарячою картоплею чи варениками, але її можна подавати та до голубців і м’яса. Секрет справжнього смаку — якісні сухі гриби та трішки терпіння на стадії тушкування. Кожна ложка підливи передає аромат лісу та галицьких традицій.

Грибна мачанка — це не просто страва, а частина культурної спадщини Галичини. Вона об’єднує покоління за одним столом, дарує тепло та затишок, а ще дозволяє відчути українську кухню в її найщирішому вигляді. Спробуйте приготувати цю підливу вдома і навіть звичайний вечір перетвориться на маленьке свято смаку.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
