Грибна мачанка: рецепт традиційної галицької підливи, яку готують до святкового столу

Це насичена підлива, яку традиційно готують на Святвечір і подають до картоплі, голубців, вареників та м’яса. На сторінці mil_alexx_pp розповіли, як приготувати цю галицьку смакоту вдома, щоб кожна ложка дарувала тепло та аромат лісу.

Інгредієнти сухі гриби 60 г цибуля 150 г борошно 2 ст. л сметана чи вершки 3 ст. л часникова приправа сіль перець олія 20 мл вода 700–800 мл вареники (для подачі)

Приготування

Сухі гриби залийте окропом і залиште на 25 хв. Потім відцідіть їх від навару, але воду не виливайте, вона стане основою смаку. Гриби наріжте шматочками. Влийте у сковорідку олію, додайте нарізану цибулю та обсмажуйте на середньому вогні близько 6 хв до золотистого кольору. На сухій сковорідці обсмажте борошно на великому вогні, постійно перемішуйте, поки воно не набуде коричневого кольору. У грибний навар додайте обсмажене борошно та ретельно розмішайте до однорідності. Через сито перелийте рідину з борошном у сковорідку, щоб уникнути грудочок. Додайте до сковорідки підготовлені гриби, сіль, перець і сушений часник. На малому вогні тушкуйте 20–25 хв. Паралельно відваріть вареники, щоб вони були готові до подачі. Влийте кілька ложок сметани чи вершків і протушкуйте ще 10–12 хв, постійно перемішуйте.

Подача

Грибна мачанка найсмачніша з гарячою картоплею чи варениками, але її можна подавати та до голубців і м’яса. Секрет справжнього смаку — якісні сухі гриби та трішки терпіння на стадії тушкування. Кожна ложка підливи передає аромат лісу та галицьких традицій.

Грибна мачанка — це не просто страва, а частина культурної спадщини Галичини. Вона об’єднує покоління за одним столом, дарує тепло та затишок, а ще дозволяє відчути українську кухню в її найщирішому вигляді. Спробуйте приготувати цю підливу вдома і навіть звичайний вечір перетвориться на маленьке свято смаку.