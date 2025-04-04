Грибна шаурма з овочами: оригінальний рецепт стритфуду

Грибна шаурма з овочами / © Credits

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Вона пахне спеціями Сходу, має насичену текстуру, а приготувати її можна навіть у будній вечір — всього за пів години. Цей рецепт показали на сторінці alfiecooks, де автор каналу розповів, як створити вуличну класику з доступних інгредієнтів і з абсолютно новим смаком. Без м’яса — але з задоволенням.

Гриби мають природну м’ясисту структуру та чудово вбирають аромат спецій. Завдяки цьому вони стають ідеальною заміною для традиційного шашлику чи кебабу. Після обсмажування чи запікання вони стають хрусткими зовні та соковитими всередині — як і має бути у справжній шаурмі.

Інгредієнти

Для грибної начинки

Гриби 400 г

Оливкова олія 2 ст. л

Сіль

Чорний перець

Паприка 1 ч. л

Кумин 1/2 ч. л

Сухий часник 1 ч. л

Орегано 1/2 ч. л

Сік лимона 1 ст. л

Для соусу

Йогурт

Огірок

Часник

Лимон

Гірчиця

Інші складники

Тонкий лаваш або піта 2 шт.

Салат

Маринована капуста чи огірки

Помідори

Цибуля

Авокадо

Зелень (кріп, кінза чи петрушка)

Приготування

Промийте та обсушіть гриби. Змішайте всі спеції з оливковою олією та лимонним соком, залийте цією сумішшю гриби. Залиште маринуватися щонайменше на 10–15 хв. На сковороді чи у духовці обсмажте гриби до рум’яної скоринки. Якщо маєте гриль — буде ще смачніше. Вони повинні підрум’янитися та злегка підсушитись. Швидкий соус можна зробити, натерши огірок, змішавши з йогуртом, часником, лимоном та дрібкою солі. На розігрітий лаваш або піту викладіть листя салату, скибочки овочів, грибну начинку, ложку соусу, трохи маринованої капусти. За бажанням можна додати ще хумус або йогуртову заправку. Загорніть лаваш у рулет, можна трохи підрум’янити його на сухій сковороді та подавайте гарячим.

Поради:

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Як соус можна використати суміш сметани та гірчиці — швидкий замінник для кремової структури.

Якщо любите солодку нотку — додайте у соус трішки меду.

Ідеально смакує з фрі чи запеченою картоплею.

Грибна шаурма — це сучасна відповідь на запит “швидко, смачно та без м’яса”. Вона не поступається класичному варіанту ні в ароматі, ні у ситості. Тож якщо ви шукаєте, чим здивувати родину чи пригостити друзів на пікніку — спробуйте цей рецепт.