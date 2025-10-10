ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Грибні крокети: рецепт хрумкої іспанської закуски

Золотава скоринка, ніжна вершкова начинка та аромат лісових грибів — крокети стали справжнім хітом сучасної гастрономії.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Грибні крокети

Грибні крокети / © Credits

Кухар Eric Lahuerta поділився класичним рецептом ідеальної закуски, яку готують у найкращих ресторанах Іспанії. Але тепер її легко можна приготувати вдома. Крокети — це популярна страва іспанської та французької кухні. Зазвичай їх готують із м’якою начинкою (бекон, курка, сир або гриби), яку обгортають у панірування та обсмажують до золотистості.

У версії фудблогера головна роль належить грибам — шампіньйонам і лісовим білим грибам, які створюють глибокий, майже м’ясний смак. А додавання карамелізованої цибулі надає страві аромату трюфеля та легких солодких нот.

Інгредієнти

Начинка

  • вершкове масло 100 г

  • пшеничне борошно 100 г

  • молоко 1 л

  • цибуля 1 шт.

  • шампіньйони 400 г

  • білі гриби 200 г

  • карамелізована цибуля 1 ст. л

  • трюфельна паста 1 ст. л

  • сіль

  • чорний перець

Панірування

  • борошно

  • яйця 2 шт.

  • панірувальні сухарі

  • олія

Приготування

  1. Наріжте шампіньйони та білі гриби великими шматочками.

  2. У розігрітій сковороді з оливковою олією обсмажте їх на сильному вогні до рум’яності. Гриби повинні підсмажитися, а не тушкуватися, тоді вони збережуть аромат.

  3. Дрібно наріжте обсмажені гриби ножем, це збереже текстуру.

  4. У тій самій сковороді розтопіть масло, додайте борошно та готуйте 5 хв, постійно помішуйте.

  5. Поступово влийте гаряче молоко, не припиняйте помішування. Має вийти густа, однорідна, кремова маса.

  6. До маси додайте нарізані гриби, карамелізовану цибулю, трюфельну пасту, сіль і перець.

  7. Якщо використовуєте заморожені білі гриби, влийте трохи рідини, яка залишилася після їхнього розморожування, для насиченого смаку.

  8. Готуйте ще 10 хв на повільному вогні, постійно помішуйте.

  9. Викладіть масу у форму чи на деко, розрівняйте шаром 2–3 см і залиште у холодильнику на 10–12 годин.

  10. З охолодженої маси сформуйте невеликі кульки чи овальні «цеглинки». Обваляйте кожну у борошні, потім у збитому яйці, а далі у сухарях.

  11. У розігрітій до 170–180°C олії обсмажте крокети до золотистої скоринки, 2–3 хв. Викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

Подача

Подавайте гарячими — зовні хрусткі, а всередині ніжні, вершково-грибні. Ідеально поєднуються з:

  • вершковим соусом із часником або білим вином;

  • келихом сухого білого вина чи сидру.

Якщо хочете ресторанний рівень — подайте крокети на дерев’яній дошці, посипавши тертим пармезаном і краплями трюфельної олії.

Грибні крокети — це ідеальна закуска до вечірки чи святкової вечері, страва без мʼяса, яка сподобається й вегетаріанцям, а ще її можна заморозити та обсмажити перед подачею.

Спробуйте приготувати та переконайтеся, що хрустка скоринка та аромат грибів здатні підняти настрій навіть у найпохмуріший день.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie