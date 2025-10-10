- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 2 хв
Грибні крокети: рецепт хрумкої іспанської закуски
Золотава скоринка, ніжна вершкова начинка та аромат лісових грибів — крокети стали справжнім хітом сучасної гастрономії.
Кухар Eric Lahuerta поділився класичним рецептом ідеальної закуски, яку готують у найкращих ресторанах Іспанії. Але тепер її легко можна приготувати вдома. Крокети — це популярна страва іспанської та французької кухні. Зазвичай їх готують із м’якою начинкою (бекон, курка, сир або гриби), яку обгортають у панірування та обсмажують до золотистості.
У версії фудблогера головна роль належить грибам — шампіньйонам і лісовим білим грибам, які створюють глибокий, майже м’ясний смак. А додавання карамелізованої цибулі надає страві аромату трюфеля та легких солодких нот.
Інгредієнти
Начинка
вершкове масло 100 г
пшеничне борошно 100 г
молоко 1 л
цибуля 1 шт.
шампіньйони 400 г
білі гриби 200 г
карамелізована цибуля 1 ст. л
трюфельна паста 1 ст. л
сіль
чорний перець
Панірування
борошно
яйця 2 шт.
панірувальні сухарі
олія
Приготування
Наріжте шампіньйони та білі гриби великими шматочками.
У розігрітій сковороді з оливковою олією обсмажте їх на сильному вогні до рум’яності. Гриби повинні підсмажитися, а не тушкуватися, тоді вони збережуть аромат.
Дрібно наріжте обсмажені гриби ножем, це збереже текстуру.
У тій самій сковороді розтопіть масло, додайте борошно та готуйте 5 хв, постійно помішуйте.
Поступово влийте гаряче молоко, не припиняйте помішування. Має вийти густа, однорідна, кремова маса.
До маси додайте нарізані гриби, карамелізовану цибулю, трюфельну пасту, сіль і перець.
Якщо використовуєте заморожені білі гриби, влийте трохи рідини, яка залишилася після їхнього розморожування, для насиченого смаку.
Готуйте ще 10 хв на повільному вогні, постійно помішуйте.
Викладіть масу у форму чи на деко, розрівняйте шаром 2–3 см і залиште у холодильнику на 10–12 годин.
З охолодженої маси сформуйте невеликі кульки чи овальні «цеглинки». Обваляйте кожну у борошні, потім у збитому яйці, а далі у сухарях.
У розігрітій до 170–180°C олії обсмажте крокети до золотистої скоринки, 2–3 хв. Викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
Подача
Подавайте гарячими — зовні хрусткі, а всередині ніжні, вершково-грибні. Ідеально поєднуються з:
вершковим соусом із часником або білим вином;
келихом сухого білого вина чи сидру.
Якщо хочете ресторанний рівень — подайте крокети на дерев’яній дошці, посипавши тертим пармезаном і краплями трюфельної олії.
Грибні крокети — це ідеальна закуска до вечірки чи святкової вечері, страва без мʼяса, яка сподобається й вегетаріанцям, а ще її можна заморозити та обсмажити перед подачею.
Спробуйте приготувати та переконайтеся, що хрустка скоринка та аромат грибів здатні підняти настрій навіть у найпохмуріший день.