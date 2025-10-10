Грибні крокети: рецепт хрумкої іспанської закуски

Грибні крокети / © Credits

Зміст Інгредієнти Начинка Панірування Приготування Подача

Кухар Eric Lahuerta поділився класичним рецептом ідеальної закуски, яку готують у найкращих ресторанах Іспанії. Але тепер її легко можна приготувати вдома. Крокети — це популярна страва іспанської та французької кухні. Зазвичай їх готують із м’якою начинкою (бекон, курка, сир або гриби), яку обгортають у панірування та обсмажують до золотистості.

У версії фудблогера головна роль належить грибам — шампіньйонам і лісовим білим грибам, які створюють глибокий, майже м’ясний смак. А додавання карамелізованої цибулі надає страві аромату трюфеля та легких солодких нот.

Інгредієнти

Начинка

вершкове масло 100 г

пшеничне борошно 100 г

молоко 1 л

цибуля 1 шт.

шампіньйони 400 г

білі гриби 200 г

карамелізована цибуля 1 ст. л

трюфельна паста 1 ст. л

сіль

чорний перець

Панірування

борошно

яйця 2 шт.

панірувальні сухарі

олія

Приготування

Наріжте шампіньйони та білі гриби великими шматочками. У розігрітій сковороді з оливковою олією обсмажте їх на сильному вогні до рум’яності. Гриби повинні підсмажитися, а не тушкуватися, тоді вони збережуть аромат. Дрібно наріжте обсмажені гриби ножем, це збереже текстуру. У тій самій сковороді розтопіть масло, додайте борошно та готуйте 5 хв, постійно помішуйте. Поступово влийте гаряче молоко, не припиняйте помішування. Має вийти густа, однорідна, кремова маса. До маси додайте нарізані гриби, карамелізовану цибулю, трюфельну пасту, сіль і перець. Якщо використовуєте заморожені білі гриби, влийте трохи рідини, яка залишилася після їхнього розморожування, для насиченого смаку. Готуйте ще 10 хв на повільному вогні, постійно помішуйте. Викладіть масу у форму чи на деко, розрівняйте шаром 2–3 см і залиште у холодильнику на 10–12 годин. З охолодженої маси сформуйте невеликі кульки чи овальні «цеглинки». Обваляйте кожну у борошні, потім у збитому яйці, а далі у сухарях. У розігрітій до 170–180°C олії обсмажте крокети до золотистої скоринки, 2–3 хв. Викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

Подача

Подавайте гарячими — зовні хрусткі, а всередині ніжні, вершково-грибні. Ідеально поєднуються з:

вершковим соусом із часником або білим вином;

келихом сухого білого вина чи сидру.

Якщо хочете ресторанний рівень — подайте крокети на дерев’яній дошці, посипавши тертим пармезаном і краплями трюфельної олії.

Грибні крокети — це ідеальна закуска до вечірки чи святкової вечері, страва без мʼяса, яка сподобається й вегетаріанцям, а ще її можна заморозити та обсмажити перед подачею.

Спробуйте приготувати та переконайтеся, що хрустка скоринка та аромат грибів здатні підняти настрій навіть у найпохмуріший день.