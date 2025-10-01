Грибний крем-суп: рецепт для смачного щоденного меню

Грибний крем-суп / © Credits

Один із таких прикладів — грибний крем-суп, який поєднує ніжну текстуру, насичений аромат та ситність. Цей суп легко готувати навіть у будні, він чудово підходить для сімейної вечері, а у парі з ароматною грудинкою стає справжнім делікатесом, про це розповіла фудблогерка Valeriia Veligura.

Інгредієнти Ріпчаста цибуля 1 шт. Вершкове масло 15 г Печериці 250 г Картопля 250 г Сіль Чорний перець Прованські трави (або інші спеції собі до смаку) Гаряча вода (або овочевий чи м’ясний бульйон) 250–350 мл Копчена грудинка 150–200 г Крем-сир 100 г Вершки 100 мл

Приготування

Наріжте цибулю та обсмажте її на суміші масла та олії 5 хв до золотистого кольору. Додайте печериці, смажте ще 2–3 хв.

Перекладіть цибулю з грибами у каструлю, додайте нарізану картоплю, спеції, залийте гарячою водою чи бульйоном. Варіть 10–12 хв до м’якості картоплі.

Поріжте кубиками та обсмажте до хрусткої скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

До готових овочів додайте крем-сир і збийте блендером до однорідності. Влийте гарячі вершки, перемішайте, доведіть до легкого кипіння та одразу зніміть з плити.

Дайте настоятися під кришкою 10 хв. Подайте з підсмаженими скибочками грибів і шкварочками грудинки.

Поради

Якщо хочете легший варіант — використовуйте молоко замість вершків.

Додайте до супу краплю трюфельної олії та отримаєте ресторанний смак.

Для прикраси підійде свіжий кріп, петрушка чи навіть кілька крапель оливкової олії.

Грибний крем-суп — це ідеальне поєднання користі, смаку та простоти. Його можна подати як повноцінну страву для вечері чи як першу страву до святкового столу.