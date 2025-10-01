ТСН у соціальних мережах

Рецепти
113
1 хв

Грибний крем-суп: рецепт для смачного щоденного меню

Суп — це страва, яку багато хто недооцінює, вважає її «нудною» чи «необов’язковою». Та сучасні рецепти доводять протилежне, перші страви можуть бути не тільки корисними, а й напрочуд вишуканими.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
40 хвилин
90 ккал
Грибний крем-суп

Грибний крем-суп / © Credits

Один із таких прикладів — грибний крем-суп, який поєднує ніжну текстуру, насичений аромат та ситність. Цей суп легко готувати навіть у будні, він чудово підходить для сімейної вечері, а у парі з ароматною грудинкою стає справжнім делікатесом, про це розповіла фудблогерка Valeriia Veligura.

Інгредієнти

Ріпчаста цибуля
1 шт.
Вершкове масло
15 г
Печериці
250 г
Картопля
250 г
Сіль
Чорний перець
Прованські трави (або інші спеції собі до смаку)
Гаряча вода (або овочевий чи м’ясний бульйон)
250–350 мл
Копчена грудинка
150–200 г
Крем-сир
100 г
Вершки
100 мл

Приготування

  • Наріжте цибулю та обсмажте її на суміші масла та олії 5 хв до золотистого кольору. Додайте печериці, смажте ще 2–3 хв.

  • Перекладіть цибулю з грибами у каструлю, додайте нарізану картоплю, спеції, залийте гарячою водою чи бульйоном. Варіть 10–12 хв до м’якості картоплі.

  • Поріжте кубиками та обсмажте до хрусткої скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

  • До готових овочів додайте крем-сир і збийте блендером до однорідності. Влийте гарячі вершки, перемішайте, доведіть до легкого кипіння та одразу зніміть з плити.

  • Дайте настоятися під кришкою 10 хв. Подайте з підсмаженими скибочками грибів і шкварочками грудинки.

Поради

  • Якщо хочете легший варіант — використовуйте молоко замість вершків.

  • Додайте до супу краплю трюфельної олії та отримаєте ресторанний смак.

  • Для прикраси підійде свіжий кріп, петрушка чи навіть кілька крапель оливкової олії.

Грибний крем-суп — це ідеальне поєднання користі, смаку та простоти. Його можна подати як повноцінну страву для вечері чи як першу страву до святкового столу.

113
