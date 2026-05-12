Грибний суп tiktok.com/@jujumaoo

Є страви, які не просто зігрівають, вони ніби перезавантажують день. Саме таким є грибний крем-суп від автора сторінки jujumaoo, це один із рецептів його серії «Смачні супи, які можуть вилікувати будь-яку хворобу. Серія 20». Він перетворює звичайні інгредієнти на насичену, ароматну історію у каструлі.

Інгредієнти

Суп

часник 10–12 зубчиків

біла цибуля 1 шт.

печериці 2 упаковки

гриби шиїтаке 1 упаковка

курячий чи яловичий бульйон

борошно ½ склянки

вершкове масло ½ пачки

біле вино ⅓ склянки

чебрець 1 пучок

вустерський соус 2 ст. л

соєвий соус 3 ст. л

вершки ⅓ склянки

сіль

перець

Крутони

хліб

оливкова олія 3 ст. л

пармезан

Приготування

Перед початком приготування дрібно наріжте цибулю, подрібніть часник, наріжте печериці та шиїтаке, підготуй бульйон і відміряйте вершки, борошно, соуси та вино. У великій каструлі розтопіть вершкове масло. Потім додайте цибулю та часник. Обсмажуйте на середньому вогні, поки вони не стануть м’якими та ароматними. Додайте нарізані печериці та шиїтаке. Готуйте, поки гриби не зменшаться в об’ємі та не випустять рідину. Потім влий біле вино. Добре перемішай, щоб з дна каструлі піднялися всі підсмажені шматочки. Додайте ½ склянки борошна. Ретельно перемішай та готуй 3–5 хв, щоб прибрати «сирий» смак борошна. Поступово влийте курячий чи яловичий бульйон до бажаної густоти. Додайте гілочки чебрецю. Накрийте кришкою та залиште тушкуватися приблизно 30 хв на слабкому вогні. Після томління додайте вустерський та соєвий соус, вершки, сіль і перець. Добре перемішайте та доведіть до ніжної кремової текстури. Поки суп доходить, наріжте хліб кубиками, обсмажте на оливковій олії до хрусткої скоринки та посипте пармезаном. Подавайте суп гарячим, із крутонами, додатковими грибами та краплею вершків зверху.

Грибний крем-суп — приклад того, як інтернет-кулінарія створює нову класику. Тут немає складних технік приготування, але є глибина смаку, продумані поєднання та щире задоволення від процесу.

