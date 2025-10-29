ТСН у соціальних мережах

Рецепти
73
1 хв

Грибний суп із гречаною крупою: смачний рецепт страви без м'яса

Для приготування цього супу не потрібно багато часу, оскільки він готується без м'яса.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
68 ккал
Грибний суп із гречаною крупою

Грибний суп із гречаною крупою / © Credits

Для цього картоплю відваріть із гречкою, гриби обсмажте з цибулею, морквою і солодким перцем, потім усе з’єднайте — і за кілька хвилин суп готовий.

Інгредієнти

вода
1, 5 л
гречана крупа
3 ст. л.
печериці
400 г
картопля
250 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський
½ шт
лавровий лист
1 шт.
олія
2 ст. л.
вершкове масло
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Гречану крупу промийте холодною водою.

  2. Печериці помийте та наріжте на середні шматочки.

  3. Картоплю очистьте і наріжте на невеликі кубики.

  4. Цибулю ріпчасту, моркву, перець болгарський почистьте і наріжте на дрібні кубики.

  5. У пательні на середньому вогні розігрійте олію та вершкове масло, викладіть цибулю, моркву, обсмажте 2-3 хвилини, потім додайте гриби, перець болгарський і протушкуйте 10 хвилин.

  6. У каструлю влийте воду, доведіть до кипіння, опустіть у неї картоплю, гречку і варіть від моменту закипання 10 хвилин. Викладіть у каструлю гриби з овочами, посоліть, додайте лавровий лист, перець чорний мелений і варіть три хвилини. Дайте супу настоятися 10-15 хвилин.

Поради:

  • Замість води можна використовувати курячий або овочевий бульйон.

73
