- Рецепти
- 73
- 1 хв
Грибний суп із гречаною крупою: смачний рецепт страви без м'яса
Для приготування цього супу не потрібно багато часу, оскільки він готується без м'яса.
Для цього картоплю відваріть із гречкою, гриби обсмажте з цибулею, морквою і солодким перцем, потім усе з’єднайте — і за кілька хвилин суп готовий.
Інгредієнти
- вода
- 1, 5 л
- гречана крупа
- 3 ст. л.
- печериці
- 400 г
- картопля
- 250 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- ½ шт
- лавровий лист
- 1 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- вершкове масло
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Гречану крупу промийте холодною водою.
Печериці помийте та наріжте на середні шматочки.
Картоплю очистьте і наріжте на невеликі кубики.
Цибулю ріпчасту, моркву, перець болгарський почистьте і наріжте на дрібні кубики.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію та вершкове масло, викладіть цибулю, моркву, обсмажте 2-3 хвилини, потім додайте гриби, перець болгарський і протушкуйте 10 хвилин.
У каструлю влийте воду, доведіть до кипіння, опустіть у неї картоплю, гречку і варіть від моменту закипання 10 хвилин. Викладіть у каструлю гриби з овочами, посоліть, додайте лавровий лист, перець чорний мелений і варіть три хвилини. Дайте супу настоятися 10-15 хвилин.
Поради:
Замість води можна використовувати курячий або овочевий бульйон.