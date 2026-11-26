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- Рецепти
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Грибний суп із локшиною та картоплею: швидкий рецепт
На приготування цього легкого й корисного супу знадобиться не більше 30 хвилин.
Вам знадобляться печериці, локшина та овочі. Завдяки поєднанню цих інгредієнтів суп виходить насиченим й ароматним.
Інгредієнти
- печериці
- 300 г
- локшина
- 90 г
- картопля
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- олія
- 3 ст. л.
- вода
- 1,8 л
- лавровий лист
- 1 шт.
- чорний мелений перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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Печериці промийте та наріжте тонкими скибочками.
Картоплю, цибулю і моркву очистьте. Картоплю наріжте невеликими кубиками, цибулю — дрібними шматочками, моркву натріть на середній тертці.
Зелень подрібніть.
У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння, викладіть картоплю і варіть на середньому вогні 10 хвилин.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю і моркву до м’якості, додайте гриби та готуйте, доки овочі не набудуть легкого золотистого відтінку.
Перекладіть у каструлю до картоплі, доведіть суп до кипіння, посоліть, додайте локшину, чорний мелений перець, лавровий лист, накрийте кришкою і варіть 3 хвилини, періодично помішуючи.
Додайте зелень, зніміть з вогню і дайте супу настоятися 10 хвилин.
Поради:
Локшину варіть згідно з інструкцією, зазначеною на пакованні.