Гриби під шубою: новий цікавий рецепт класичної страви

На сторінці receptoria1 розповіли, що завдяки поєднанню ароматних печериць, ніжних овочів, маринованих огірків та яєць — він обов’язково стане «родзинкою» вашого столу.

Картоплю, моркву та яйця відваріть до готовності. Дайте повністю охолонути, очистьте від шкірки та шкаралупи.

Печериці наріжте невеликими кубиками.

На сковороді розігрійте олію та обсмажуйте нарізану цибулю до золотистого кольору.

Додайте гриби та тушкуйте до випаровування зайвої рідини (приблизно 10–15 хв). Додайте сіль та перець. Даємо охолонути.

Яйця натріть на середню тертку.

Картоплю та моркву натріть окремо.

Огірки наріжте дрібними кубиками.

Кріп дрібно поріжте.

Для ідеальної форми салату використовуйте кулінарне кільце. Якщо його немає — можна збирати салат у скляній мисці шарами.

Перший шар: викладіть натерту картоплю, змішану з морквою, дрібкою солі, перцю, дрібно порізаним кропом, додайте до суміші 1 ст. л Діжонської гірчиці та трохи майонезу для соковитості.

Другий шар: на овочеву основу викладіть нарізані мариновані огірочки, злегка змастіть майонезом.

Третій шар: рівномірно розподіліть обсмажені гриби з цибулею.

Четвертий (верхній) шар: натерті варені яйця, які теж злегка промастіть майонезом, щоб салат мав завершений вигляд.

Прикрасьте салат дрібно порізаною зеленою цибулею та кропом.