Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Гуляш із яловичини з картоплею: рецепт популярної гарячої страви

Тушковане м’ясо з овочами — це одна з найпопулярніших домашніх страв, після тривалого приготування воно виходить м’яким і просочується ароматом овочів та спецій.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
352 ккал
Гуляш із яловичини з картоплею

Гуляш із яловичини з картоплею / © Credits

Залежно від кількості води гуляш можна робити рідкішим або густішим. До столу подавайте гарячим, прикрасивши зеленню.

Інгредієнти

яловичина
500 г
картопля
5 шт.
вода
100 мл
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
1 шт.
помідори
2 шт.
часник
3 зубчики
паприка мелена
2 ч. л.
лавровий лист
1 шт.
перець чорний мелений
олія
30 мл
сіль
зелень

  1. М’ясо вимийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на невеликі шматочки.

  2. Картоплю, цибулю, моркву та часник очистьте. Картоплю наріжте на середні шматочки, цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву — брусочками, часник — пластинами.

  3. Помідори очистьте від шкірки, опустивши попередньо в окріп, і наріжте на дрібні кубики.

  4. На сковороді розігрійте олію, обсмажте м'ясо на середньому вогні до золотистої скоринки, додайте цибулю, моркву і обсмажте ще 5–7 хвилин, потім часник, паприку, помідори, перець чорний мелений, лавровий лист, посоліть, обсмажте дві хвилини, влийте гарячу воду і тушкуйте під закритою кришкою 1–1,5 години до м'якості м'яса.

  5. Викладіть до м’яса картоплю, за необхідності додайте ще трохи води та тушкуйте під закритою кришкою 20–25 хвилин.

Поради:

  • Зелень, спеції використовуйте на свій смак.

  • Для гуляшу використовуйте вирізку чи м’якоть.

