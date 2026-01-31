- Дата публікації
Категорія
- Рецепти
Гуляш із яловичини з картоплею: рецепт популярної гарячої страви
Тушковане м’ясо з овочами — це одна з найпопулярніших домашніх страв, після тривалого приготування воно виходить м’яким і просочується ароматом овочів та спецій.
Залежно від кількості води гуляш можна робити рідкішим або густішим. До столу подавайте гарячим, прикрасивши зеленню.
Інгредієнти
- яловичина
- 500 г
- картопля
- 5 шт.
- вода
- 100 мл
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- помідори
- 2 шт.
- часник
- 3 зубчики
- паприка мелена
- 2 ч. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- олія
- 30 мл
- сіль
- зелень
М’ясо вимийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на невеликі шматочки.
Картоплю, цибулю, моркву та часник очистьте. Картоплю наріжте на середні шматочки, цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву — брусочками, часник — пластинами.
Помідори очистьте від шкірки, опустивши попередньо в окріп, і наріжте на дрібні кубики.
На сковороді розігрійте олію, обсмажте м'ясо на середньому вогні до золотистої скоринки, додайте цибулю, моркву і обсмажте ще 5–7 хвилин, потім часник, паприку, помідори, перець чорний мелений, лавровий лист, посоліть, обсмажте дві хвилини, влийте гарячу воду і тушкуйте під закритою кришкою 1–1,5 години до м'якості м'яса.
Викладіть до м’яса картоплю, за необхідності додайте ще трохи води та тушкуйте під закритою кришкою 20–25 хвилин.
Поради:
Зелень, спеції використовуйте на свій смак.
Для гуляшу використовуйте вирізку чи м’якоть.