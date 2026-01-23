- Дата публікації
Категорія
- Рецепти
Гуляш із курячого філе: простий рецепт
Дуже швидкий, простий рецепт на кожен день.
М’ясо виходить дуже ніжним, з вершковим смаком, без зайвого жиру, і чудово підійде до будь-якого гарніру.
Інгредієнти
- куряче філе
- 700 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- часник
- 3 зубчики
- сметана 20%
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
Цибулю, часник очистьте, цибулю наріжте півкільцями, часник подрібніть ножем.
Куряче філе помийте, наріжте на невеликі шматочки та викладіть у каструлю.
Посоліть, поперчіть, залийте окропом так, щоб вода злегка покривала м’ясо.
Доведіть до кипіння, викладіть цибулю, часник, сметану, перемішайте.
Накрийте кришкою і тушкуйте 20–25 хвилин на повільному вогні.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.