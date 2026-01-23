ТСН у соціальних мережах

Рецепти
117
1 хв

Гуляш із курячого філе: простий рецепт

Дуже швидкий, простий рецепт на кожен день.

45 хвилин
139 ккал
М’ясо виходить дуже ніжним, з вершковим смаком, без зайвого жиру, і чудово підійде до будь-якого гарніру.

Інгредієнти

куряче філе
700 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
часник
3 зубчики
сметана 20%
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Цибулю, часник очистьте, цибулю наріжте півкільцями, часник подрібніть ножем.

  2. Куряче філе помийте, наріжте на невеликі шматочки та викладіть у каструлю.

  3. Посоліть, поперчіть, залийте окропом так, щоб вода злегка покривала м’ясо.

  4. Доведіть до кипіння, викладіть цибулю, часник, сметану, перемішайте.

  5. Накрийте кришкою і тушкуйте 20–25 хвилин на повільному вогні.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

