Гуляш із курячих сердечок: рецепт ситної та бюджетної страви
Курячі серця — це корисний субпродукт, який дуже багатий на білки і вітаміни. Це недорогий і доступний продукт, який можна купити в будь-якому супермаркеті.
Страва чудово підійде для сімейного обіду або вечері. Подайте її з будь-яким гарніром.
Інгредієнти
- курячі сердечка
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- сметана
- 199 г
- томатна паста
- 2 ст. л.
- борошно пшеничне
- 1 ст. л.
- вода
- 300 мл
- часник
- 1 зубчик
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Курячі сердечка промийте, очистьте від плівок, згустків крові та розріжте навпіл. Викладіть у каструлю, залийте холодною водою і варіть 30 хвилин від моменту закипання, потім відкиньте на друшляк.
Цибулю, моркву і часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на велику тертку,
Часник видавіть через прес.
Для соусу: у теплій воді розмішайте томатну пасту та сметану.
У сковорідці на середньому вогні, розігрійте олію, викладіть сердечка і обсмажте до золотистого кольору.
Додайте цибулю, моркву, часник, обсмажте до м’якості, всипте борошно й обсмажте ще дві хвилини. Влийте томатно-сметанний соус, поперчіть, посоліть і перемішайте.
Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 25-30 хвилин до готовності.
Поради:
За потреби можна влити ще трохи води і протушкувати.
Замість води можна використовувати бульйон.