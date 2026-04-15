ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Гуляш із курячих сердечок: рецепт ситної та бюджетної страви

Курячі серця — це корисний субпродукт, який дуже багатий на білки і вітаміни. Це недорогий і доступний продукт, який можна купити в будь-якому супермаркеті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Гуляш із курячих сердечок

Гуляш із курячих сердечок / © Credits

Страва чудово підійде для сімейного обіду або вечері. Подайте її з будь-яким гарніром.

Інгредієнти

курячі сердечка
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
сметана
199 г
томатна паста
2 ст. л.
борошно пшеничне
1 ст. л.
вода
300 мл
часник
1 зубчик
олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Курячі сердечка промийте, очистьте від плівок, згустків крові та розріжте навпіл. Викладіть у каструлю, залийте холодною водою і варіть 30 хвилин від моменту закипання, потім відкиньте на друшляк.

  2. Цибулю, моркву і часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на велику тертку,

  3. Часник видавіть через прес.

  4. Для соусу: у теплій воді розмішайте томатну пасту та сметану.

  5. У сковорідці на середньому вогні, розігрійте олію, викладіть сердечка і обсмажте до золотистого кольору.

  6. Додайте цибулю, моркву, часник, обсмажте до м’якості, всипте борошно й обсмажте ще дві хвилини. Влийте томатно-сметанний соус, поперчіть, посоліть і перемішайте.

  7. Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 25-30 хвилин до готовності.

Поради:

  • За потреби можна влити ще трохи води і протушкувати.

  • Замість води можна використовувати бульйон.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie