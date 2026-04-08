Гуцульська грибна юшка instagram.com/myroslava_pekariuk / © Instagram

Реклама

Фудблогерка Myroslava Pekariuk розповіла про рецепт традиційної гуцульської юшки. Її основу складають сушені гриби — один із найцінніших продуктів карпатської гастрономії. Саме вони надають страві той характерний аромат, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Це не просто суп, а справжній кулінарний досвід, який варто відтворити вдома.

Інгредієнти

Для юшка

білі сушені гриби 50 г

чорні сушені гриби 50 г

цибуля 2 шт.

морква 1 шт.

картопля 3 шт.

паприка

сіль

перець

лавровий лист

приправа

вода 4 л

Для галушок

яйця 3 шт.

приправа

манна крупа 6–7 ст. л

Для заливки

сметана 5 ст. л

борошно 2 ст. л

холодна вода 300 мл

Гуцульська грибна юшка instagram.com/myroslava_pekariuk / © Instagram

Приготування

Підготовка грибів. Залийте сушені гриби кип’ятком і залиште на 30 хв. Вони стануть м’якими та максимально розкриють свій аромат. Засмажка. Наріжте цибулю та моркву і обсмажте на добре розігрітій олії до золотистого кольору. Додаємо гриби. Наріжте гриби, а от воду після замочування обов’язково збережіть, і додайте їх до засмажки разом із паприкою, сіллю, перцем і приправою. Варимо юшку. Залийте все грибною водою, додайте ще звичайної води, а потім картоплю та лавровий лист. Готуємо галушки. Збийте яйця з дрібкою приправи, додайте манку та перемішайте. Дайте масі постояти 5–10 хв, щоб манка набухла. Чайною ложкою набирайте тісто та опускайте галушки одразу у киплячу юшку. Робимо заливку. Змішайте сметану, борошно та холодну воду до однорідності, щоб не було грудочок. Вливайте суміш тонкою цівкою в юшку та постійно помішуйте. Фінальний етап. Доведіть до кипіння та варіть ще приблизно 5 хв, юшка стане ніжною, злегка кремовою та дуже ароматною.

Подавайте юшку гарячою та посипте дрібно нарізаною зеленню. Це саме той випадок, коли страва не потребує складного декорування, бо її аромат і смак говорять самі за себе.

Гуцульська грибна юшка — більше, ніж просто страва, це частина української кулінарної спадщини, яка передається з покоління у покоління. Вона вчить нас простоти, повільності і насолоди процесом, а ще нагадує, що найкращі рецепти часто народжуються з доступних інгредієнтів і любові до власної кухні.