ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Гуцульська грибна юшка — рецепт української страви, яка пахне Карпатами

Є страви, які зігрівають не лише тіло, а й душу, і гуцульська грибна юшка — саме така. Аромат сушених грибів, ніжна текстура та насичений смак створюють той самий ефект «як у бабусі», коли хочеться ще.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Гуцульська грибна юшка instagram.com/myroslava_pekariuk / © Instagram

Фудблогерка Myroslava Pekariuk розповіла про рецепт традиційної гуцульської юшки. Її основу складають сушені гриби — один із найцінніших продуктів карпатської гастрономії. Саме вони надають страві той характерний аромат, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Це не просто суп, а справжній кулінарний досвід, який варто відтворити вдома.

Інгредієнти

Для юшка

  • білі сушені гриби 50 г

  • чорні сушені гриби 50 г

  • цибуля 2 шт.

  • морква 1 шт.

  • картопля 3 шт.

  • паприка

  • сіль

  • перець

  • лавровий лист

  • приправа

  • вода 4 л

Для галушок

  • яйця 3 шт.

  • приправа

  • манна крупа 6–7 ст. л

Для заливки

  • сметана 5 ст. л

  • борошно 2 ст. л

  • холодна вода 300 мл

Гуцульська грибна юшка instagram.com/myroslava_pekariuk / © Instagram

Приготування

  1. Підготовка грибів. Залийте сушені гриби кип’ятком і залиште на 30 хв. Вони стануть м’якими та максимально розкриють свій аромат.

  2. Засмажка. Наріжте цибулю та моркву і обсмажте на добре розігрітій олії до золотистого кольору.

  3. Додаємо гриби. Наріжте гриби, а от воду після замочування обов’язково збережіть, і додайте їх до засмажки разом із паприкою, сіллю, перцем і приправою.

  4. Варимо юшку. Залийте все грибною водою, додайте ще звичайної води, а потім картоплю та лавровий лист.

  5. Готуємо галушки. Збийте яйця з дрібкою приправи, додайте манку та перемішайте.

  6. Дайте масі постояти 5–10 хв, щоб манка набухла.

  7. Чайною ложкою набирайте тісто та опускайте галушки одразу у киплячу юшку.

  8. Робимо заливку. Змішайте сметану, борошно та холодну воду до однорідності, щоб не було грудочок.

  9. Вливайте суміш тонкою цівкою в юшку та постійно помішуйте.

  10. Фінальний етап. Доведіть до кипіння та варіть ще приблизно 5 хв, юшка стане ніжною, злегка кремовою та дуже ароматною.

Подавайте юшку гарячою та посипте дрібно нарізаною зеленню. Це саме той випадок, коли страва не потребує складного декорування, бо її аромат і смак говорять самі за себе.

Гуцульська грибна юшка — більше, ніж просто страва, це частина української кулінарної спадщини, яка передається з покоління у покоління. Вона вчить нас простоти, повільності і насолоди процесом, а ще нагадує, що найкращі рецепти часто народжуються з доступних інгредієнтів і любові до власної кухні.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie