- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 234
- Час на прочитання
- 2 хв
Гуцульська грибна юшка — рецепт української страви, яка пахне Карпатами
Є страви, які зігрівають не лише тіло, а й душу, і гуцульська грибна юшка — саме така. Аромат сушених грибів, ніжна текстура та насичений смак створюють той самий ефект «як у бабусі», коли хочеться ще.
Фудблогерка Myroslava Pekariuk розповіла про рецепт традиційної гуцульської юшки. Її основу складають сушені гриби — один із найцінніших продуктів карпатської гастрономії. Саме вони надають страві той характерний аромат, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Це не просто суп, а справжній кулінарний досвід, який варто відтворити вдома.
Інгредієнти
Для юшка
білі сушені гриби 50 г
чорні сушені гриби 50 г
цибуля 2 шт.
морква 1 шт.
картопля 3 шт.
паприка
сіль
перець
лавровий лист
приправа
вода 4 л
Для галушок
яйця 3 шт.
приправа
манна крупа 6–7 ст. л
Для заливки
сметана 5 ст. л
борошно 2 ст. л
холодна вода 300 мл
Приготування
Підготовка грибів. Залийте сушені гриби кип’ятком і залиште на 30 хв. Вони стануть м’якими та максимально розкриють свій аромат.
Засмажка. Наріжте цибулю та моркву і обсмажте на добре розігрітій олії до золотистого кольору.
Додаємо гриби. Наріжте гриби, а от воду після замочування обов’язково збережіть, і додайте їх до засмажки разом із паприкою, сіллю, перцем і приправою.
Варимо юшку. Залийте все грибною водою, додайте ще звичайної води, а потім картоплю та лавровий лист.
Готуємо галушки. Збийте яйця з дрібкою приправи, додайте манку та перемішайте.
Дайте масі постояти 5–10 хв, щоб манка набухла.
Чайною ложкою набирайте тісто та опускайте галушки одразу у киплячу юшку.
Робимо заливку. Змішайте сметану, борошно та холодну воду до однорідності, щоб не було грудочок.
Вливайте суміш тонкою цівкою в юшку та постійно помішуйте.
Фінальний етап. Доведіть до кипіння та варіть ще приблизно 5 хв, юшка стане ніжною, злегка кремовою та дуже ароматною.
Подавайте юшку гарячою та посипте дрібно нарізаною зеленню. Це саме той випадок, коли страва не потребує складного декорування, бо її аромат і смак говорять самі за себе.
Гуцульська грибна юшка — більше, ніж просто страва, це частина української кулінарної спадщини, яка передається з покоління у покоління. Вона вчить нас простоти, повільності і насолоди процесом, а ще нагадує, що найкращі рецепти часто народжуються з доступних інгредієнтів і любові до власної кухні.