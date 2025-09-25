- Дата публікації
Яблучна запіканка в духовці: рецепт корисного десерту
Не знаєте, що приготувати на сніданок? Тоді цей рецепт соковитого, ароматного яблучного десерту безперечно припаде до смаку вашій родині.
Яблука використовуйте будь-якого сорту, а для яскравішого аромату запіканки додайте корицю або ванільний цукор.
Інгредієнти
- яблука
- 3 шт. (середні)
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко
- 100 мл
- масло вершкове
- 50 г + (для змащування)
- пудра цукрова
- 50 г
- сіль
- щіпка
- кориця
- за смаком
Яблука помийте, очистьте від шкірки, розріжте на чотири частини, видаліть насіння та наріжте середніми кубиками.
На сковороді розтопіть вершкове масло, викладіть яблука та тушкуйте на середньому вогні, помішуючи, 5 хвилин.
Яйця з цукровою пудрою і сіллю збийте віничком. Додайте просіяне борошно, корицю, перемішайте і поступово додавайте молоко, продовжуючи мішати, щоб не було грудочок.
Додайте тушковані яблука і ще раз перемішайте. Масу викладіть до форми, злегка змащеної вершковим маслом, і розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин до золотистого кольору. Подавайте у формі для випікання.
Поради:
Корицю можна замінити ванільним цукром.
Готову запіканку можна посипати цукровою пудрою.