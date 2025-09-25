ТСН у соціальних мережах

Рецепти
102
1 хв

Яблучна запіканка в духовці: рецепт корисного десерту

Не знаєте, що приготувати на сніданок? Тоді цей рецепт соковитого, ароматного яблучного десерту безперечно припаде до смаку вашій родині.

Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
98 ккал
Яблучна запіканка в духовці

Яблучна запіканка в духовці / © Credits

Яблука використовуйте будь-якого сорту, а для яскравішого аромату запіканки додайте корицю або ванільний цукор.

Інгредієнти

яблука
3 шт. (середні)
борошно пшеничне
2 ст. л.
яйця курячі
2 шт.
молоко
100 мл
масло вершкове
50 г + (для змащування)
пудра цукрова
50 г
сіль
щіпка
кориця
за смаком

  1. Яблука помийте, очистьте від шкірки, розріжте на чотири частини, видаліть насіння та наріжте середніми кубиками.

  2. На сковороді розтопіть вершкове масло, викладіть яблука та тушкуйте на середньому вогні, помішуючи, 5 хвилин.

  3. Яйця з цукровою пудрою і сіллю збийте віничком. Додайте просіяне борошно, корицю, перемішайте і поступово додавайте молоко, продовжуючи мішати, щоб не було грудочок.

  4. Додайте тушковані яблука і ще раз перемішайте. Масу викладіть до форми, злегка змащеної вершковим маслом, і розрівняйте.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин до золотистого кольору. Подавайте у формі для випікання.

Поради:

  • Корицю можна замінити ванільним цукром.

  • Готову запіканку можна посипати цукровою пудрою.

