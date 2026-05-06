Категорія: Рецепти
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
2 хв

Яблучні мафіни — рецепт десерту, який пахне домом

Яблучні мафіни теплі, ароматні, з карамелізованими шматочками яблук і хрусткою крихтою зверху. Це десерт, який легко уявити на затишному сніданку чи як ідеальний додаток до кави.

Яблучні мафіни tiktok.com/@iramsfoodstory

Тренд на «комфортну випічку» не здає позицій, і це логічно. У швидкому ритмі життя ми все частіше шукаємо рецепти, які дають не лише результат, а й емоцію. Саме такий рецепт з’явився на сторінці iramsfoodstory — він поєднує у собі все найкраще, а саме текстуру мафінів, смак яблучного пирога та сучасне подавання.

Інгредієнти

Для тіста

  • розтоплене вершкове масло 55 г

  • цукор 180 г

  • коричневий цукор 100 г

  • розпушувач 2 ч. л

  • сода ½ ч. л

  • ванільна паста 1 ст. л

  • яйця (кімнатної температури) 2 шт.

  • сіль дрібка

  • борошно 312 г

  • яблука (очищені та нарізані) 1 склянка

  • сметана 60 г

  • пахта 1 склянка

  • нейтральна олія 4 ст. л

  • кориця 1 ч. л

Карамелізовані яблука

  • яблука 1 склянка

  • вершкове масло 2 ст. л

  • коричневий цукор 2 ст. л

  • кориця 1 ч. л

  • кукурудзяний крохмаль 1 ч. л

  • сіль дрібка

Крихта

  • борошно 120 г

  • крохмаль 2 ст. л

  • кориця 2 ч. л

  • коричневий цукор 67 г

  • цукор 50 г

  • розтоплене вершкове масло 110 г

Ванільна глазур

  • цукрова пудра 60 г

  • молоко 1 ст. л

  • ванільна паста 1 ч. л

  • сіль дрібка

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 220°C.

  2. Підготуйте форму для мафінів із пергаментом.

  3. Збийте яйця з коричневим цукром, приблизно 1–2 хв, потім додайте звичайний цукор і ще раз перемішайте.

  4. Влийте розтоплене масло та олію, додайте ваніль, сметану і пахту.

  5. Перемішайте до однорідності.

  6. В окремій мисці змішайте борошно, сіль, корицю, соду та розпушувач.

  7. Змішайте нарізані яблука з 2 ст. л сухої суміші — це допоможе рівномірно розподілити їх у тісті.

  8. З’єднайте сухі та вологі інгредієнти і додайте яблука.

  9. Перемішуйте лише до об’єднання, не більше.

  10. Залиште тісто «відпочити» за кімнатної температури на 30–40 хв.

  11. На середньому вогні розтопіть масло, додайте яблука, цукор, корицю, крохмаль і сіль.

  12. Готуйте 4–5 хв до м’якості.

  13. Змішайте всі інгредієнти до текстури вологої крихти.

  14. Щоб приготувати глазур, просто перемішайте всі компоненти до гладкої консистенції.

  15. Розкладіть тісто у форму, зверху додайте карамелізовані яблука та крихту.

  16. Випікайте 6 хв за 220°C, потім зменште до 190°C, але не відкривайте духовку ще 14 хв. Готовність перевіряйте шпажкою — вона має виходити сухою.

  17. Після охолодження полийте мафіни ванільною глазур’ю.

Яблучні мафіни — більше, ніж випічка. Це атмосфера, коли кухня наповнюється ароматом кориці, а звичайний день стає трохи особливішим. І, можливо, саме такі рецепти залишаються з нами надовго — не через складність, а через відчуття, які вони створюють.

