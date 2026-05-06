Яблучні мафіни — рецепт десерту, який пахне домом
Яблучні мафіни теплі, ароматні, з карамелізованими шматочками яблук і хрусткою крихтою зверху. Це десерт, який легко уявити на затишному сніданку чи як ідеальний додаток до кави.
Тренд на «комфортну випічку» не здає позицій, і це логічно. У швидкому ритмі життя ми все частіше шукаємо рецепти, які дають не лише результат, а й емоцію. Саме такий рецепт з’явився на сторінці iramsfoodstory — він поєднує у собі все найкраще, а саме текстуру мафінів, смак яблучного пирога та сучасне подавання.
Інгредієнти
Для тіста
розтоплене вершкове масло 55 г
цукор 180 г
коричневий цукор 100 г
розпушувач 2 ч. л
сода ½ ч. л
ванільна паста 1 ст. л
яйця (кімнатної температури) 2 шт.
сіль дрібка
борошно 312 г
яблука (очищені та нарізані) 1 склянка
сметана 60 г
пахта 1 склянка
нейтральна олія 4 ст. л
кориця 1 ч. л
Карамелізовані яблука
яблука 1 склянка
вершкове масло 2 ст. л
коричневий цукор 2 ст. л
кориця 1 ч. л
кукурудзяний крохмаль 1 ч. л
сіль дрібка
Крихта
борошно 120 г
крохмаль 2 ст. л
кориця 2 ч. л
коричневий цукор 67 г
цукор 50 г
розтоплене вершкове масло 110 г
Ванільна глазур
цукрова пудра 60 г
молоко 1 ст. л
ванільна паста 1 ч. л
сіль дрібка
Приготування
Розігрійте духовку до 220°C.
Підготуйте форму для мафінів із пергаментом.
Збийте яйця з коричневим цукром, приблизно 1–2 хв, потім додайте звичайний цукор і ще раз перемішайте.
Влийте розтоплене масло та олію, додайте ваніль, сметану і пахту.
Перемішайте до однорідності.
В окремій мисці змішайте борошно, сіль, корицю, соду та розпушувач.
Змішайте нарізані яблука з 2 ст. л сухої суміші — це допоможе рівномірно розподілити їх у тісті.
З’єднайте сухі та вологі інгредієнти і додайте яблука.
Перемішуйте лише до об’єднання, не більше.
Залиште тісто «відпочити» за кімнатної температури на 30–40 хв.
На середньому вогні розтопіть масло, додайте яблука, цукор, корицю, крохмаль і сіль.
Готуйте 4–5 хв до м’якості.
Змішайте всі інгредієнти до текстури вологої крихти.
Щоб приготувати глазур, просто перемішайте всі компоненти до гладкої консистенції.
Розкладіть тісто у форму, зверху додайте карамелізовані яблука та крихту.
Випікайте 6 хв за 220°C, потім зменште до 190°C, але не відкривайте духовку ще 14 хв. Готовність перевіряйте шпажкою — вона має виходити сухою.
Після охолодження полийте мафіни ванільною глазур’ю.
Яблучні мафіни — більше, ніж випічка. Це атмосфера, коли кухня наповнюється ароматом кориці, а звичайний день стає трохи особливішим. І, можливо, саме такі рецепти залишаються з нами надовго — не через складність, а через відчуття, які вони створюють.