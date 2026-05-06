Тренд на «комфортну випічку» не здає позицій, і це логічно. У швидкому ритмі життя ми все частіше шукаємо рецепти, які дають не лише результат, а й емоцію. Саме такий рецепт з’явився на сторінці iramsfoodstory — він поєднує у собі все найкраще, а саме текстуру мафінів, смак яблучного пирога та сучасне подавання.

Інгредієнти

Для тіста

розтоплене вершкове масло 55 г

цукор 180 г

коричневий цукор 100 г

розпушувач 2 ч. л

сода ½ ч. л

ванільна паста 1 ст. л

яйця (кімнатної температури) 2 шт.

сіль дрібка

борошно 312 г

яблука (очищені та нарізані) 1 склянка

сметана 60 г

пахта 1 склянка

нейтральна олія 4 ст. л

кориця 1 ч. л

Карамелізовані яблука

яблука 1 склянка

вершкове масло 2 ст. л

коричневий цукор 2 ст. л

кориця 1 ч. л

кукурудзяний крохмаль 1 ч. л

сіль дрібка

Крихта

борошно 120 г

крохмаль 2 ст. л

кориця 2 ч. л

коричневий цукор 67 г

цукор 50 г

розтоплене вершкове масло 110 г

Ванільна глазур

цукрова пудра 60 г

молоко 1 ст. л

ванільна паста 1 ч. л

сіль дрібка

Приготування

Розігрійте духовку до 220°C. Підготуйте форму для мафінів із пергаментом. Збийте яйця з коричневим цукром, приблизно 1–2 хв, потім додайте звичайний цукор і ще раз перемішайте. Влийте розтоплене масло та олію, додайте ваніль, сметану і пахту. Перемішайте до однорідності. В окремій мисці змішайте борошно, сіль, корицю, соду та розпушувач. Змішайте нарізані яблука з 2 ст. л сухої суміші — це допоможе рівномірно розподілити їх у тісті. З’єднайте сухі та вологі інгредієнти і додайте яблука. Перемішуйте лише до об’єднання, не більше. Залиште тісто «відпочити» за кімнатної температури на 30–40 хв. На середньому вогні розтопіть масло, додайте яблука, цукор, корицю, крохмаль і сіль. Готуйте 4–5 хв до м’якості. Змішайте всі інгредієнти до текстури вологої крихти. Щоб приготувати глазур, просто перемішайте всі компоненти до гладкої консистенції. Розкладіть тісто у форму, зверху додайте карамелізовані яблука та крихту. Випікайте 6 хв за 220°C, потім зменште до 190°C, але не відкривайте духовку ще 14 хв. Готовність перевіряйте шпажкою — вона має виходити сухою. Після охолодження полийте мафіни ванільною глазур’ю.

Яблучні мафіни — більше, ніж випічка. Це атмосфера, коли кухня наповнюється ароматом кориці, а звичайний день стає трохи особливішим. І, можливо, саме такі рецепти залишаються з нами надовго — не через складність, а через відчуття, які вони створюють.

