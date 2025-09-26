- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 234
- Час на прочитання
- 1 хв
Яблучні оладки на кефірі: рецепт здорового сніданку
Яблучні оладки — це чудовий варіант для сімейного сніданку.
Додайте в тісто соковиті, ароматні яблука, і вони нададуть оладкам соковитості та приємної кислинки. Подавайте з медом, згущеним молоком, сметаною чи просто посипте цукровою пудрою.
Інгредієнти
- яблука
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 1 скл.
- яйця курячі
- 2 шт.
- кефір
- 250 мл
- цукор
- 1 ч. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- рослинна олія
-
- сіль
-
Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини, натріть на крупну тертку.
Борошно просійте з розпушувачем.
Збийте віничком яйця з цукром і сіллю. Влийте кефір, всипте борошно з розпушувачем, викладіть яблука, добре перемішайте та залиште на 10 хвилин за кімнатної температури.
На розігріту пательню з рослинною олією столовою ложкою викладайте тісто, формуючи оладки. Обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Усі інгредієнти використовуйте кімнатної температури.