Рецепти
234
1 хв

Яблучні оладки на кефірі: рецепт здорового сніданку

Яблучні оладки — це чудовий варіант для сімейного сніданку.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
165 ккал
Яблучні оладки на кефірі

Яблучні оладки на кефірі / © Credits

Додайте в тісто соковиті, ароматні яблука, і вони нададуть оладкам соковитості та приємної кислинки. Подавайте з медом, згущеним молоком, сметаною чи просто посипте цукровою пудрою.

Інгредієнти

яблука
2 шт.
борошно пшеничне
1 скл.
яйця курячі
2 шт.
кефір
250 мл
цукор
1 ч. л.
розпушувач
1 ч. л.
рослинна олія
сіль

  1. Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини, натріть на крупну тертку.

  2. Борошно просійте з розпушувачем.

  3. Збийте віничком яйця з цукром і сіллю. Влийте кефір, всипте борошно з розпушувачем, викладіть яблука, добре перемішайте та залиште на 10 хвилин за кімнатної температури.

  4. На розігріту пательню з рослинною олією столовою ложкою викладайте тісто, формуючи оладки. Обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Усі інгредієнти використовуйте кімнатної температури.

