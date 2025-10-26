ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Яблучно-гарбузовий пиріг: рецепт для тих, хто любить вологу випічку

Завдяки яблукам і гарбузу пиріг виходить соковитим та ароматним.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
223 ккал
Яблучно-гарбузовий пиріг: рецепт для тих, хто любить вологу випічку

Пиріг / © Credits

Цей смачний пиріг сподобається тим, хто любить вологу випічку.

Інгредієнти

гарбуз
250 г
яблука
2 шт.
борошно пшеничне
250 г
яйця курячі
2 шт.
цукор
120 г
розпушувач
1 ч. л.
сіль
щіпка

  1. Гарбуз і яблука очистьте від шкірки, натріть на дрібну тертку.

  2. Збийте міксером яйця з цукром до пухкої піни, додайте гарбуз, яблука, сіль, ще раз злегка збийте, всипте частинами просіяне з розпушувачем борошно, щоразу ретельно перемішуючи масу до однорідності.

  3. Дно форми вистеліть пергаментом, вилийте до неї тісто та розрівняйте.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40–45 хвилин. Готовність пирога перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою, вийміть його з форми, злегка остудіть і подайте до столу.

Поради:

  • За бажанням додайте корицю, родзинки.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie