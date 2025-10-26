- Дата публікації
-
- Рецепти
- 159
- 1 хв
Яблучно-гарбузовий пиріг: рецепт для тих, хто любить вологу випічку
Завдяки яблукам і гарбузу пиріг виходить соковитим та ароматним.
Цей смачний пиріг сподобається тим, хто любить вологу випічку.
Інгредієнти
- гарбуз
- 250 г
- яблука
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 250 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 120 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
Гарбуз і яблука очистьте від шкірки, натріть на дрібну тертку.
Збийте міксером яйця з цукром до пухкої піни, додайте гарбуз, яблука, сіль, ще раз злегка збийте, всипте частинами просіяне з розпушувачем борошно, щоразу ретельно перемішуючи масу до однорідності.
Дно форми вистеліть пергаментом, вилийте до неї тісто та розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40–45 хвилин. Готовність пирога перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою, вийміть його з форми, злегка остудіть і подайте до столу.
Поради:
За бажанням додайте корицю, родзинки.