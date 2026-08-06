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Яблучний джем, який нагадує ківі: простий рецепт, який став літнім хітом
Один незвичайний інгредієнт здатен перетворити звичайні яблука на ароматний джем із ніжною текстурою, красивим зеленуватим кольором і смаком, який більшість без вагань назве ківі.
Якщо традиційне варення вже не дивує, саме час спробувати рецепт, який активно обговорюють у соцмережах. На сторінці Буде смачно разом розповіли про спосіб приготування незвичайного яблучного джему, який зовні та на смак настільки нагадує ківі, що багато хто навіть не здогадується, з чого він насправді зроблений.
Інгредієнти
- очищені яблука
- 1 кг
- вода
- 50 мл
- цукор (кількість можна регулювати до свого смаку)
- 300 г
- сухе желе зі смаком ківі
- 1 пачка
Приготування
Спочатку очистьте яблука від шкірки та насіння, наріжте їх невеликими шматочками та перекладіть у каструлю.
Додайте воду, доведіть до кипіння та варіть приблизно 15–20 хв, поки фрукти повністю не розм’якнуть.
Після цього перебийте яблука блендером до однорідної маси, а для максимально ніжної текстури протріть пюре через сито.
Додайте цукор, ретельно перемішайте та знову доведіть суміш до кипіння.
Наступний крок — всипати сухе желе зі смаком ківі.
Добре перемішуйте, поки порошок повністю не розчиниться, після чого варіть джем ще 5–10 хв.
Готовий гарячий джем розлийте у заздалегідь стерилізовані банки та одразу герметично закрийте кришками.
Готовий десерт має густу кремову консистенцію, ніжний фруктовий аромат і красивий зеленуватий відтінок. Якщо не розкривати секрет рецепта, гості навряд здогадаються, що основою стали звичайні яблука, а не екзотичне ківі.