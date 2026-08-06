Яблучний джем, який нагадує ківі: простий рецепт, який став літнім хітом

Яблучний джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Якщо традиційне варення вже не дивує, саме час спробувати рецепт, який активно обговорюють у соцмережах. На сторінці Буде смачно разом розповіли про спосіб приготування незвичайного яблучного джему, який зовні та на смак настільки нагадує ківі, що багато хто навіть не здогадується, з чого він насправді зроблений.

Яблучний джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Інгредієнти очищені яблука 1 кг вода 50 мл цукор (кількість можна регулювати до свого смаку) 300 г сухе желе зі смаком ківі 1 пачка

Яблучний джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Спочатку очистьте яблука від шкірки та насіння, наріжте їх невеликими шматочками та перекладіть у каструлю. Додайте воду, доведіть до кипіння та варіть приблизно 15–20 хв, поки фрукти повністю не розм’якнуть. Після цього перебийте яблука блендером до однорідної маси, а для максимально ніжної текстури протріть пюре через сито. Додайте цукор, ретельно перемішайте та знову доведіть суміш до кипіння. Наступний крок — всипати сухе желе зі смаком ківі. Добре перемішуйте, поки порошок повністю не розчиниться, після чого варіть джем ще 5–10 хв. Готовий гарячий джем розлийте у заздалегідь стерилізовані банки та одразу герметично закрийте кришками.

Готовий десерт має густу кремову консистенцію, ніжний фруктовий аромат і красивий зеленуватий відтінок. Якщо не розкривати секрет рецепта, гості навряд здогадаються, що основою стали звичайні яблука, а не екзотичне ківі.

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