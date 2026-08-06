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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
6736
Час на прочитання
1 хв

Яблучний джем, який нагадує ківі: простий рецепт, який став літнім хітом

Один незвичайний інгредієнт здатен перетворити звичайні яблука на ароматний джем із ніжною текстурою, красивим зеленуватим кольором і смаком, який більшість без вагань назве ківі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
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Яблучний джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Яблучний джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Якщо традиційне варення вже не дивує, саме час спробувати рецепт, який активно обговорюють у соцмережах. На сторінці Буде смачно разом розповіли про спосіб приготування незвичайного яблучного джему, який зовні та на смак настільки нагадує ківі, що багато хто навіть не здогадується, з чого він насправді зроблений.

Яблучний джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Яблучний джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Інгредієнти

очищені яблука
1 кг
вода
50 мл
цукор (кількість можна регулювати до свого смаку)
300 г
сухе желе зі смаком ківі
1 пачка
Яблучний джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Яблучний джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

  1. Спочатку очистьте яблука від шкірки та насіння, наріжте їх невеликими шматочками та перекладіть у каструлю.

  2. Додайте воду, доведіть до кипіння та варіть приблизно 15–20 хв, поки фрукти повністю не розм’якнуть.

  3. Після цього перебийте яблука блендером до однорідної маси, а для максимально ніжної текстури протріть пюре через сито.

  4. Додайте цукор, ретельно перемішайте та знову доведіть суміш до кипіння.

  5. Наступний крок — всипати сухе желе зі смаком ківі.

  6. Добре перемішуйте, поки порошок повністю не розчиниться, після чого варіть джем ще 5–10 хв.

  7. Готовий гарячий джем розлийте у заздалегідь стерилізовані банки та одразу герметично закрийте кришками.

Готовий десерт має густу кремову консистенцію, ніжний фруктовий аромат і красивий зеленуватий відтінок. Якщо не розкривати секрет рецепта, гості навряд здогадаються, що основою стали звичайні яблука, а не екзотичне ківі.

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