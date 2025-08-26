ТСН у соціальних мережах

65
1 хв

Яблучний пиріг на сирному тісті: простий рецепт смачної випічки

Приготуйте дуже смачний, ароматний пиріг на сирному тісті з яблуками та корицею.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 40 хв.
228 ккал
Яблучний пиріг на сирному тісті

Яблучний пиріг на сирному тісті / © Credits

Сир зробить пиріг вологим і розсипчастим. Цей десерт сподобається як дорослим так і дітям.

Інгредієнти

сир
200 г
борошно пшеничне
250 г
яйця курячі
2 шт.
вершкове масло
180 г
крохмаль
2 ст. л.
цукор
120 г
розпушувач
1,5 ч. л.
сіль
щіпка
олія
яблука
3 шт.
кориця
цукрова пудра

  1. Перетріть на крихту просіяне борошно з холодним вершковим маслом. Додайте м'який сир, яйця, цукор, крохмаль, розпушувач і сіль. Замісіть тісто і розділіть його на дві частини (одну трохи більшу). Загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.

  2. Яблука помийте, видаліть шкірку, серцевину і наріжте невеликими часточками.

  3. Дно форми застеліть пергаментом, боки змастіть олією. Більшу частину тіста розподіліть на дно форми, потім рівним шаром викладіть часточки яблук, посипте їх корицею, накрийте другою частиною тіста і защипніть краї.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин до золотистого кольору. Готовому пирогу дайте охолонути 10 хвилин, витягніть із форми і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Сир використовуйте 5% або 9%, якщо він крупитчастий, перетріть його через сито.

  • Крохмаль використовуйте будь-який.

65
