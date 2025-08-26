- Дата публікації
-
Яблучний пиріг на сирному тісті: простий рецепт смачної випічки
Приготуйте дуже смачний, ароматний пиріг на сирному тісті з яблуками та корицею.
Сир зробить пиріг вологим і розсипчастим. Цей десерт сподобається як дорослим так і дітям.
Інгредієнти
- сир
- 200 г
- борошно пшеничне
- 250 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- вершкове масло
- 180 г
- крохмаль
- 2 ст. л.
- цукор
- 120 г
- розпушувач
- 1,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- олія
-
- яблука
- 3 шт.
- кориця
-
- цукрова пудра
-
Перетріть на крихту просіяне борошно з холодним вершковим маслом. Додайте м'який сир, яйця, цукор, крохмаль, розпушувач і сіль. Замісіть тісто і розділіть його на дві частини (одну трохи більшу). Загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.
Яблука помийте, видаліть шкірку, серцевину і наріжте невеликими часточками.
Дно форми застеліть пергаментом, боки змастіть олією. Більшу частину тіста розподіліть на дно форми, потім рівним шаром викладіть часточки яблук, посипте їх корицею, накрийте другою частиною тіста і защипніть краї.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин до золотистого кольору. Готовому пирогу дайте охолонути 10 хвилин, витягніть із форми і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Сир використовуйте 5% або 9%, якщо він крупитчастий, перетріть його через сито.
Крохмаль використовуйте будь-який.