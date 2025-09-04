- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
Яблучний штрудель із тіста філо: швидкий рецепт
Це один з найшвидших, але не менш смачних штруделів із яблуками з тіста філо. Замішувати його не потрібно, використовуйте готове, яке можна купити в будь-якому супермаркеті.
З цим тістом дуже легко працювати, а випічка виходить хрумкою, з ароматною яблучною начинкою. Цей десерт нікого не залишить байдужим.
Інгредієнти
- тісто філо
- 400 г
- вершкове масло
- 150 г
- цукор
- 4 ст. л.
- яблука
- 5 шт.
- панірувальні сухарі
- 3 ст. л.
- кориця
- 1 ч. л.
- цукрова пудра
-
Тісто заздалегідь розморозьте, для чого залиште його в закритому пакованні за кімнатної температури на 2–3 години.
Яблука помийте, почистьте, видаліть серцевину та наріжте маленькими кубиками. Додайте цукор, корицю, перемішайте, посипте панірувальними сухарями та ще раз перемішайте.
Вершкове масло розтопіть.
Для одного штруделя потрібно чотири листи тіста філо.
На робочу поверхню викладіть один лист тіста, змастіть його розтопленим вершковим маслом, так само змастіть інші три листи тіста, потім викладіть яблучну начинку так, щоб на краях залишалося трохи вільного місця, і скрутіть рулетом, підвертаючи краї. Також сформуйте другий і третій штрудель. Змастіть їх зверху вершковим маслом і викладіть швом донизу на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин до золотистої скоринки. Готовий штрудель посипте цукровою пудрою.
Поради:
Філе дуже швидко засихає, тому поки працюєте з одним листом, решту накрийте вологим рушником.
За бажанням додайте родзинки.