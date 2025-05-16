Яблучний штрудель: рецепт ароматної випічки з австрійським шармом / © Credits

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На сторінці Tasty Stories поділилися оновленим і адаптованим рецептом з листкового тіста, який займе мінімум часу, але потішить максимумом смаку. Класичний яблучний штрудель традиційно готують з тонкого тіста, яблук, кориці, родзинок та горіхів. Сучасні варіанти допускають спрощення — наприклад, використання готового листкового тіста.

Інгредієнти Листкове дріжджове тісто 500 г Яблука (бажано кисло-солодких сортів) 4–5 шт. Кориця мелена 1 ст. л Цукор 2 ч. л Ванільний цукор 1 ч. л Журавлина сушена (опційно) 50 г Смажені горіхи 50 г Цукрова пудра

Приготування

Очистьте яблука від шкірки та серцевини, наріжте тонкими слайсами. Додайте корицю, цукор, ванільний цукор. За бажанням — попередньо замочену журавлину та подрібнені горіхи. Розморозьте тісто, якщо воно заморожене. Розкатайте його тонко на присипаній борошном поверхні. Можна розрізати на дві частини, щоб вийшло два штруделі. Викладіть начинку по всій площі тіста, але залиште трохи вільного краю. Акуратно згорніть у рулет, ретельно защипніть краї, щоб не витікав сік. Шов має бути знизу. Перекладіть штрудель на деко, застелене пергаментом. Випікайте у розігрітій до 170°C духовці протягом 40 хв, поки тісто не стане рум’яним і хрустким. Дайте штруделю трохи охолонути, присипте цукровою пудрою та наріжте порційними шматочками.

Подавайте з кулькою ванільного морозива чи ложкою сметани — ідеальний десерт до чаю чи кави.

Поради:

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Якщо не любите журавлину — замініть її на родзинки.

Горіхи додають хрумкості, але можна обійтися й без них.

Замість цукрової пудри можна злегка змастити штрудель абрикосовим джемом для блиску.

Зберігати залишки найкраще в герметичному контейнері до 3 днів.

Штрудель з яблуками — це вишуканість у простоті. Спробуйте цей рецепт і ви відчуєте, як солодкий аромат кориці та тепла атмосфера наповнять ваш дім.