Рецепти
49
1 хв

Яблука, запечені з сиром і родзинками: простий рецепт

Яблука з кисломолочним сиром і родзинками, запечені в духовці, не лише смачні, а й корисні. Цей десерт сподобається як дітям, так і дорослим.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
98 ккал
Яблука запечені з сиром і родзинками

Яблука, запечені з сиром і родзинками / © Credits

Готується страва дуже просто, найскладніше — це вибрати серцевину з м’якоттю, щоб не пошкодити стінки яблук.

Інгредієнти

яблука
4 шт.
сир кисломолочний
150 г
цукор
4 ст. л.
родзинки
25 г

  1. Ізюм залийте окропом і залиште на 5–10 хвилин, потім промийте холодною водою та обсушіть паперовим рушником.

  2. До миски викладіть сир, цукор, родзинки та перемішайте до однорідної маси.

  3. Яблука помийте, видаліть за допомогою ножа серцевину з насінням, потім акуратно ложкою вийміть частину м’якоті, щоб утворилося заглиблення. Дно яблука має залишитися цілим.

  4. Наповніть кожне яблуко сирною масою з родзинками, злегка утрамбовуючи її всередині, викладіть їх на деко та налийте на дно трохи води.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин. Готові яблука викладіть на блюдо.

Поради:

  • Кисломолочний сир використовуйте будь-якої жирності.

49
