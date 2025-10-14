- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
Яблука, запечені з сиром і родзинками: простий рецепт
Яблука з кисломолочним сиром і родзинками, запечені в духовці, не лише смачні, а й корисні. Цей десерт сподобається як дітям, так і дорослим.
Готується страва дуже просто, найскладніше — це вибрати серцевину з м’якоттю, щоб не пошкодити стінки яблук.
Інгредієнти
- яблука
- 4 шт.
- сир кисломолочний
- 150 г
- цукор
- 4 ст. л.
- родзинки
- 25 г
Ізюм залийте окропом і залиште на 5–10 хвилин, потім промийте холодною водою та обсушіть паперовим рушником.
До миски викладіть сир, цукор, родзинки та перемішайте до однорідної маси.
Яблука помийте, видаліть за допомогою ножа серцевину з насінням, потім акуратно ложкою вийміть частину м’якоті, щоб утворилося заглиблення. Дно яблука має залишитися цілим.
Наповніть кожне яблуко сирною масою з родзинками, злегка утрамбовуючи її всередині, викладіть їх на деко та налийте на дно трохи води.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин. Готові яблука викладіть на блюдо.
Поради:
Кисломолочний сир використовуйте будь-якої жирності.