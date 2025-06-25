Ягідний торт: рецепт елегантного десерту, який прикрасить будь-яке свято

Ягідний торт / © Credits

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На сторінці Baked by Laora розповіли про неймовірно ніжний десерт, рецепт якого варто зберегти до своєї кулінарної скарбнички.

Інгредієнти

Інгредієнти для бісквіта

Яйця 8 шт.

Цукор 160 г

Борошно 190 г

Розпушувач 1 ч. л

Розтоплене вершкове масло ½ склянки

Інгредієнти для ягідного компоту

Заморожені ягоди (полуниця, малина, чорниця тощо) 400 г

Цукор 3 ст. л

Лимонний сік 1 ст. л

Кукурудзяний крохмаль 1 ч. л

Вода 2 ст. л

Інгредієнти для кремової начинки з ягодами

Ягідний компот 2 ст. л

Маскарпоне 250 г

Крем-сир 400 г

Цукрова пудра 35 г

Інгредієнти для масляного крему

Вершкове масло кімнатної температури 500 г

Цукрова пудра 400 г

Ванільний екстракт 1 ст. л

Ягоди для прикраси

Чорниця 250 г

Полуниця 500 г

Малина 300 г

Приготування

Приготування бісквіта

Збивайте яйця з цукром на високій швидкості приблизно 7–8 хв — маса повинна значно збільшитися в об’ємі. В окремій мисці змішайте кілька ложок збитої маси з маслом або олією, а потім обережно введіть цю суміш назад у тісто. Просійте борошно з розпушувачем і акуратно вмішайте у тісто, щоб не втратити його легкість. Розігрійте духовку до 180°C. Розділіть тісто на дві форми: одну заповніть на ⅓, іншу — на ⅔. Випікайте 25–30 хв, потім остудіть на решітці.

Приготування ягідного компоту

У невеликій каструлі з’єднайте всі інгредієнти. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і тушкуйте 15 хв до загустіння. Дайте компоту повністю охолонути.

Приготування кремової начинки з ягодами

Змішайте всі інгредієнти до однорідної кремової консистенції. Начинка повинна бути стабільною, але м’якою.

Приготування масляного крему

Збивайте масло 3–4 хв до пухкості. Додайте пудру та ваніль, збивайте ще 7–8 хв до білосніжного крему.

Збір торта

Розріжте великий бісквіт горизонтально, щоб отримати три шари загалом. Викладіть перший шар, нанесіть по колу масляний крем, у центр — половину ягідного компоту та половину кремової начинки. Накрийте другим шаром, повторіть. Завершіть третім коржем, обмажте весь торт масляним кремом, охолодіть у холодильнику 5 хв. Прикрасьте ягодами на свій смак — особливо ефектно виглядає поєднання червоних, синіх та рожевих кольорів.

Ягідний торт — це десерт, який дарує свято не тільки смаковим рецепторам, а й очам. Завдяки легкому бісквіту, ніжному крему та свіжим ягодам цей торт стане зіркою будь-якого святкового столу — від дівич-вечора до річниці. І хоча він має вигляд мов витвір мистецтва, процес приготування під силу навіть тим, хто лише починає свій шлях у світі випічки.

Смачного!

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