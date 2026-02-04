Тушкована капуста tiktok.com_@mil_alexx_pp

У світі, де нас постійно оточують складні гастрономічні тренди, дедалі більше людей повертаються до базових, зрозумілих страв. Не тому, що бракує фантазії, атому, що з’являється нова цінність — економія часу, грошей та енергії.

Тушкована капуста — класика, знайома з дитинства, але сьогодні вона «звучить» по-новому. У поєднанні з курячим філе та овочами вона стає повноцінним обідом або вечерею, яка не перевантажує організм і підходить для активного ритму життя, а про рецепт приготування розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти білокачанна капуста 700 г куряче філе 400 г олії 15 г томати чи аджики 2–3 ст. л цибулина 1 шт. морква 150 г солодкий перець 1 шт. часник 2–3 зубчики сіль чорний перець

Приготування

У велику каструлю влийте олію, додайте нарізане невеликими шматочками куряче філе. Готуйте та помішуйте, 6–7 хв, поки м’ясо злегка не підрум’яниться. Додайте нарізану цибулю, терту моркву та солодкий перець. Готуйте ще близько 7 хв, щоб овочі стали м’якими та ароматними. Вмішайте томат або аджику, додайте шинковану капусту, посоліть і поперчіть. Добре перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 20 хв на невеликому вогні. Воду додавати не потрібно, адже капуста пустить власний сік. Наприкінці додайте подрібнений часник і ще раз перемішайте.

Тушкована капуста з куркою — це не просто рецепт. Це приклад того, як звичайна їжа може бути турботою про себе. Вона підходить для всієї родини, добре зберігається та не вимагає кулінарних подвигів.