Рецепти
38
2 хв

Як легко та без зайвого клопоту приготувати рис із курячими стегнами у рукаві

Хто з нас не мріє про вечерю, яка готується сама, а ви лише насолоджуєтеся ароматом і смаком. Сьогодні розповімо вам про рецепт, який точно стане вашим фаворитом у будні та свята.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
145 ккал
Рис зі стегнами у рукаві tiktok.com_@mil_alexx_pp

Рис зі стегнами у рукаві tiktok.com_@mil_alexx_pp

Сучасний ритм життя часто не залишає часу на довгі куховарські експерименти. Але що робити, якщо хочеться чогось ситного, ароматного та водночас здорового, відповідь — кулінарний рукав для запікання. Цей маленький помічник робить чудеса, адже зберігає всі соки, аромати та вітаміни, а ви отримуєте ніжне куряче м’ясо з ідеально приготованим рисом та овочами.

Цей рецепт особливо сподобається тим, хто цінує пряні страви, бо курячі стегна маринуються у суміші спецій, карі та копченої паприки. До того ж ви можете сміливо змінювати пропорції овочів або додавати свої улюблені спеції. Про рецепт розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти

курячі стегна та гомілки
800 г
морква
150 г
цибуля
120 г
рис
250 г
вода
500 мл
сіль
копчена паприка
карі
оливкова олія
суміш спецій для курки
часник
2 зубчики
свіжа зелень

Приготування

  1. Промийте стегна, додайте сіль, перець, суміш спецій, паприку, карі та видавлений часник. Залийте олією та добре перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий ароматною сумішшю.

  2. Зав’яжіть кулінарний рукав з одного боку, всередину всипте промитий рис, додайте нарізану цибулю та моркву, посоліть і влийте воду. Перемішайте.

  3. Викладіть замариновану курку поверх овочів, закрийте рукав.

  4. Відправте страву у розігріту духовку на 180°C на 60 хв.

Злегка розріжте рукав, викладіть рис з куркою на тарілку, прикрасьте свіжою зеленню та насолоджуйтесь.

Ця страва — справжній порятунок для тих, хто хоче ситно, швидко і красиво. Вона ідеально підходить для сімейної вечері, обіду з друзями чи навіть для святкового столу. А головне — мінімум посуду, максимум смаку.

38
