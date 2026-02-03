- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 2 хв
Як легко та без зайвого клопоту приготувати рис із курячими стегнами у рукаві
Хто з нас не мріє про вечерю, яка готується сама, а ви лише насолоджуєтеся ароматом і смаком. Сьогодні розповімо вам про рецепт, який точно стане вашим фаворитом у будні та свята.
Сучасний ритм життя часто не залишає часу на довгі куховарські експерименти. Але що робити, якщо хочеться чогось ситного, ароматного та водночас здорового, відповідь — кулінарний рукав для запікання. Цей маленький помічник робить чудеса, адже зберігає всі соки, аромати та вітаміни, а ви отримуєте ніжне куряче м’ясо з ідеально приготованим рисом та овочами.
Цей рецепт особливо сподобається тим, хто цінує пряні страви, бо курячі стегна маринуються у суміші спецій, карі та копченої паприки. До того ж ви можете сміливо змінювати пропорції овочів або додавати свої улюблені спеції. Про рецепт розповіли на сторінці mil_alexx_pp.
Інгредієнти
- курячі стегна та гомілки
- 800 г
- морква
- 150 г
- цибуля
- 120 г
- рис
- 250 г
- вода
- 500 мл
- сіль
-
- копчена паприка
-
- карі
-
- оливкова олія
-
- суміш спецій для курки
-
- часник
- 2 зубчики
- свіжа зелень
-
Приготування
Промийте стегна, додайте сіль, перець, суміш спецій, паприку, карі та видавлений часник. Залийте олією та добре перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий ароматною сумішшю.
Зав’яжіть кулінарний рукав з одного боку, всередину всипте промитий рис, додайте нарізану цибулю та моркву, посоліть і влийте воду. Перемішайте.
Викладіть замариновану курку поверх овочів, закрийте рукав.
Відправте страву у розігріту духовку на 180°C на 60 хв.
Злегка розріжте рукав, викладіть рис з куркою на тарілку, прикрасьте свіжою зеленню та насолоджуйтесь.
Ця страва — справжній порятунок для тих, хто хоче ситно, швидко і красиво. Вона ідеально підходить для сімейної вечері, обіду з друзями чи навіть для святкового столу. А головне — мінімум посуду, максимум смаку.