Стенлі Туччі instagram.com_stanleytucci / © Instagram

Стенлі Туччі давно вийшов за межі голлівудського екрана та упевнено закріпив за собою статус кулінарного майстра. Його любов до італійської кухні — частина ідентичності: прості інгредієнти, повага до продукту та абсолютна відсутність снобізму. Саме тому його домашні відео з кухні стають вірусними, адже вони про задоволення, а не про ідеальну картинку.

Цього разу Туччі поділився новим «рецептом без рецепта» — стравою з залишків пасти, яка має настільки апетитний вигляд і складно повірити, що вона народилася позапланово.

Паста від Стенлі Туччі instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Коли залишки — це перевага

У короткому відео, знятому для Instagram, за кадром чути сміх, а сам Туччі з легкістю пояснює суть страви.

Основа — коротка закручена паста, назва якої перекладається як «домашня». Її форма ідеально утримує соуси, оливкову олію та спеції, що робить її улюбленицею італійських кухонь. До пасти він додає залишки канелліні — білої квасолі, тушкованої з цибулею та часником. Усе це поєднується на пательні з доброю порцією оливкової олії та щедрою жменею пармезану. Жодних складних технік, жодних чітких пропорцій — лише інтуїція та смак.

Туччі з посмішкою підкреслює текстуру страви: «кремова, тягуча, неймовірно смачна». І коли соус повільно стікає з пасти, стає зрозуміло — це саме той випадок, коли простота має розкішний вигляд.

Смак і користь

Окрім естетичного задоволення, страва має й цілком практичний бонус. Канелліні — джерело клітковини, рослинного білка та мінералів. Вони додають пасті ситності та роблять її збалансованішою та не перевантажують смак.

Не дивно, що у коментарях під відео шанувальники почали ділитися власними варіаціями: хтось радить додати нут, хтось — жменю свіжої петрушки чи краплю лимонного соку. І в цьому — вся філософія Туччі: «підійде абсолютно все», все дозволено, якщо це приносить задоволення.

Актор зізнається, що іноді можна не ускладнювати та просто їсти одразу з пательні. Це не про недбалість, а про свободу — ту саму, за яку ми так любимо італійську кухню.

Паста Стенлі Туччі — це не просто швидка вечеря з залишків. Це нагадування, що хороша їжа не потребує складних рецептів, а справжній комфорт народжується з простоти. Трохи пасти, бобів, оливкової олії та сиру і ваш холодильник раптом починає працювати на вас.