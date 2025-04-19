Як правильно готувати хрумкі картопляні деруни: поради від кухаря / © Credits

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Кулінарний експерт Олександр Огороднік на своїй сторінці o_gorodnik поділився своїм ідеальним рецептом хрумких дерунів, а також порадою щодо ефектної подачі, яка підкорить навіть естетів.

Інгредієнти

Картопля 500 г

Ріпчаста цибуля 100 г

Курячі яйця 1 шт.

Кукурудзяний чи картопляний крохмаль 25 г

Сіль

Чорний мелений перець

Рослинна олія

Приготування

Картоплю та цибулю очистьте. Для збереження аромату та кращої текстури подрібніть їх разом — це дозволяє цибулі запобігти потемнінню картоплі та надати масі м’який, насичений смак. Використовуйте блендер або дрібну тертку. Картопля та цибуля подрібнюються до однорідної маси разом із дрібкою солі. Отриману суміш викладають на дрібне сито чи марлю, щоб стікала зайва рідина. Не поспішайте виливати рідину — дайте їй відстоятися, після чого зберіть осілий крохмаль з дна та додайте його до маси. Це покращить консистенцію тіста. До маси додайте яйце, перець, а також відміряний крохмаль і той, що зібрали з рідини. Усе ретельно перемішайте до однорідного тіста. На пательні розігрійте олію. Деруни викладіть ложкою та сформуйте невеликі млинці однакового розміру. Смажте на середньому вогні приблизно 2 хв з кожного боку, поки не з’явиться апетитна золотава скоринка.

Готові деруни викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

Вишукана подача — як у ресторані

Олександр Огороднік пропонує подати деруни не з традиційною сметаною, а в новому, елегантному стилі:

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скибочки слабосоленої сьомги

рукола

лимонна цедра — додає свіжості та аромату

тонкі пелюстки синьої цибулі

Такий варіант подачі ідеально пасує не лише до святкового столу, а й до романтичного сніданку чи недільного бранчу.

Картопляні деруни — це більше, ніж просто їжа. Це родинна теплота, спогади дитинства та можливість щоразу відкривати знайомий смак у новому світлі. Не бійтеся експериментувати з подачею, текстурами та інгредієнтами — і ця класична страва ще не раз здивує вас своєю універсальністю.

Спробуйте варіант подачі від шефа — і переконайтеся, що навіть звичайний дерун може бути справжнім витвором гастрономічного мистецтва.