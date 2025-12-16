Як правильно розібрати червону рибу та що з неї приготувати / © Associated Press

Сьогодні ділимося покроковою інструкцією від блогерки Emiliya Yevtushenko, яка розповість, як розібратися з рибою вагою до 6 кг і по-максимуму використати кожен її шматочок, а також поділилася легкими рецептами приготування корисних страв.

Як правильно розібрати рибу

Щоб повністю розібрати рибу і не втратити ні грама смаку треба:

Зрізати плавники, почистити їх та обсушити Відрізати голову, вона піде на юшку. Нарізати 6 порційних стейків Розрізати по хребту та відокремити центральну кістку Голова, хвіст та обрізки також підійдуть для юшки. Середина — на філе. Живіт — на котлети чи рулет. Товста частина — на стейки.

Таким чином ви отримаєте максимальну користь від кожної частини риби.

Мариновані стейки (6 шт.)

Інгредієнти

сіль 3 ч. л

цукор 2 ст. л

сік ½ лимона

розмарин

Просто перемішайте інгредієнти зі стейками, завакумуйте та заморозьте. Не потрібно маринувати довго, адже спеції працюють і під час заморожування, а смак залишається насиченим.

Гравлакс (слабосолона риба з буряком)

Інгредієнти

філе 1 кг

дрібно натерті буряки 2 шт.

сіль 4 ст. л

цукор 2 ст. л

перець

цедра 1 лимона

Приготування

Змішайте масу. На дно форми викладіть тонкий шар буряка, зверху філе, потім ще буряк. Поставте у холодильнику на 18–36 годин і переверніть рибу через 12 годин.

Гравлакс виходить ніжний, з легким смаком буряка і цитруса, ідеально на святковий стіл або для легких перекусів.

Філе у медово-гірчичному маринаді

Цей спосіб не потребує довгого маринування, все що треба зробити, це:

філе змастити медом та гірчицею (тонким шаром)

Потім завакумувати та заморозити

Цей варіант чудово підійде для швидкого приготування на сковороді чи грилі.

Рибні котлети

Використовуйте обрізки філе

Інгредієнти:

панірувальні сухарі 6 ст. л

зелений горошок

сіль

спеції

Сформуйте котлети, заморозьте та завакуумуйте, вони завжди під рукою для швидкого обіду чи вечері.

Рулет із рибою та шпинатом

Інгредієнти

листкове тісто 1 кг

шпинат 200 г

вершковий сир 200 г

шматочки риби

Приготування

Розкачайте тісто, змастіть сиром, додайте шпинат і рибу. Закрутіть, наріжте на порції. Заморозьте та завакуумуйте. Ідеально для вечірок або швидких перекусів.

Юшка з усіх залишків

Не викидайте голову, хвіст чи обрізки

Додайте цибулю, моркву, корінь петрушки та селеру Варіть на малому вогні близько 40-60 хв

Отримаєте ароматну, насичену юшку, яка зігріє у будь-яку погоду та стане справжнім сімейним обідом.

Поради

Вакуумування допомагає зберегти смак і текстуру риби на довший термін.

Використовуйте всі частини риби, це економно.

Готуйте одразу кілька видів заготівель, щоб завжди мати під рукою готові страви.

Червона риба — універсальний продукт, який чудово підійде до святкового столу, обіду чи швидкої вечері. З правильним підходом ви отримаєте максимум смаку та користі з кожного шматочка.