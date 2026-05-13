Американські пиріжки з яловичиною instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

У своєму блозі 18th Century Cook фудблогер Mike Smith продовжує амбітний кулінарний експеримент, приготувати всі рецепти з книги American Cookery 1796 року авторки Амелії Сіммонс. Це спроба відчути, як харчувалися люди понад 200 років тому та зрозуміти, наскільки ці смаки можуть бути актуальними сьогодні.

American Cookery Амелії Сіммонс instagram.com18thcenturycook / © Instagram

Інгредієнти

Для начинки

запечена яловича 375 г

яблука (за бажанням) 165 г

смалець 100 г

чорний перець 1 ст. л.

кориця

мускатний горіх

портвейн 25 мл

Для листкового тіста

борошно 150 г

сіль

вода 90 г

вершкове масло 10 г

вершкове масло для шарування тіста 113 г

Для завершення

яйця

сіль

Приготування

Подрібніть готову запечену яловичину. Яблука наріжте дрібними кубиками. Змішайте м’ясо з яблуками, додайте смалець, чорний перець, корицю, мускатний горіх і портвейн. Добре перемішайте до однорідності. У мисці з’єднайте борошно та сіль. Додайте воду та 10 г вершкового масла, замісіть гладке тісто. Загорніть у плівку та залиште відпочити на 20–30 хв. Розкачайте тісто у прямокутник. У центр викладіть попередньо розплющене холодне масло для шарування. Загорніть краї тіста навколо масла та акуратно розкачайте. Складіть тісто у кілька шарів і повторіть процес охолодження та розкачування кілька разів, щоб отримати класичне листкове тісто. Розкачайте готове тісто. Розріжте не прямокутники бажаної форми. У середину покладіть начинку та загорніть тісто, щоб вийшов прямокутний конвертик. Змастіть зверху яйцем і злегка присипте сіллю для красивої золотистої скоринки. Випікайте у розігрітій до 190°C духовці приблизно 35–45 хв, поки тісто не стане золотистим і хрустким. Дайте трохи охолонути перед подачею.

Результат, за словами блогера, виявився напрочуд гармонійним. Яблука та яловичина працюють разом краще, ніж можна було б уявити, солоність м’яса, солодкість фруктів і теплі прянощі створюють багатошаровий, майже сучасний смаковий акцент.

Портвейн додає глибини, а спеції тієї самої «старовинної» складності, яка відрізняє історичні рецепти від сучасної кухні.

Це не просто страва з кулінарної книги 1796 року, а нагадування про те, що гастрономічні ідеї не мають терміну придатності. Поєднання яблук і м’яса, спецій і тіста, імпровізації та історичної точності створює міст між епохами.

