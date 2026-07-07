Мʼятний цукор tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Іноді саме найпростіші рецепти стають справжніми кулінарними відкриттями. Якщо на городі чи підвіконні вже розрослася свіжа м’ята, не поспішайте використовувати її лише для напоїв. На сторінці Буде смачно разом розповіли про рецепт ароматного м’ятного цукру — універсальної заготівлі, яка допоможе надати знайомим стравам літніх ноток.

Інгредієнти

свіжа м’ята — 100 г (за бажанням можна взяти й більше)

цукор — 700 г

Приготування

Спочатку м’яту потрібно ретельно помити та добре обсушити. Потім листочки подрібнюють у блендері разом із частиною цукру. Отриману ароматну зелену масу змішують із цукром, який залишився, щоб аромат рівномірно розподілився. Після цього суміш викладають тонким шаром на деко, застелене пергаментом, і відправляють у духовку. Сушити м’ятний цукор потрібно за температури 70–80°C приблизно 60 хв, періодично перемішувати, щоб волога рівномірно випаровувалася. Коли цукор повністю висохне, його можна ще раз подрібнити у блендері, так текстура стане однорідною. Готовий продукт варто пересипати у чисту суху банку та щільно закрити кришкою.

Домашній м’ятний цукор — це простий спосіб зберегти аромат літа. Він чудово смакує у чаї та домашніх лимонадах, додає свіжості випічці, сирникам, млинцям і легким літнім десертам.

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